جديدترين آثار محسن وزيري مقدم در گالري آسياب

بنا به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، محسين وزيري مقدم درسال 1303 درتهران بدنيا آمد. وي فارغ التحصيل رشته نقاشي ازدانشكده هنرهاي زيبا تهران (1327) وآكادمي هنرهاي زيباي رم مي باشد . همزمان با پايان تحصيلات اثري ازوزيري در بيست ونهمين بينال جهاني و نيز به تماشا درآمد وپس از آن آثار وزيري درنمايشگاه هاي متعددي درايتاليا ، آلمان، سان مارينو، انگليس ، برزيل ايران و آخرين نمايشگاه وي با عنوان "پيشگامان هنرنوگراي ايران ، آثار محسن وزيري مقدم "درسال 1383 درموزه هنرهاي معاصرتهران برپا گرديد .
بنابرهمين گزارش 35 اثر نقاشي آبرنگ ورنگ پاشي ازدوره هاي مختلف كاري (1330تا 1384 ) محسن وزيري مقدم دراين نمايشگاه به نمايش درمي آيد.
بنا به اين گزارش روابط عمومي موزه هنرهاي معاصر تهران اعلام كرد: علاقه مندان مي توانند براي بازديد ازاين نمايشگاه ازروز جمعه نهم تا هجدهم ارديبهشت ماه 84همه روزه ازساعت 30/17تا 30/20 درگالري آسياب واقع در خيابان يوسف آباد، خيابان اسد آبادي بين خيابان 60و62 شماره 478 مراجعه كنند .
نظر شما