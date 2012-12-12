عدم پرداخت سهم آورده مهمترین مشکل مساکن مهر روانسر است

جلال صفری درگفتگو باخبرنگارمهر اظهار داشت: در شهرستان روانسر 657 نفر در طرح مسکن مهر این شهرستان ثبت نام کرده اند.

وی تصریح کرد: پروژه مسکن مهر شهرستان روانسر در زمینی به مساحت 40 هزار متر مربع قرار دارد و در مجموع میانگین پیشرفت فیزیکی مسکن مهردرشهرستان روانسر 85 درصد است.

وی افزود: درهیچ یک از بافت های فرسوده شهرستان روانسرمسکن مهر احداث نشده است و تمامی مسکن های مهرساخته شده دراین شهرستان در داخل محدوده شهری قراردارند.

فرماندار روانسر گفت: هم اکنون پروژه 176 هزار واحدی بسیجیان این شهرستان در حال ساخت است و 76 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که در22 بلوک هشت واحدی قرارداشته و هر واحد آن 78 تا 91 متر زیربنا دارد.

وی در ادامه بیان داشت: پروژه 88 واحدی کارگران شهرک صنعتی آن نیزدارای 48 واحد و 84 متر زیربنا است و در فاز اول آن 100درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

فرماندارشهرستان روانسر اظهارداشت: یکی دیگر ازپروژه های مسکن مهر این شهرستان 40 هزارواحدی است که در فازدوم آن 97 درصد پیشرفت فیزیکی دارد وعدم امکان دسترسی مناسب به جاده منتهی به این پروژه از مهمترین مشکلات این پروژه است.

صفری درباره پروژه 125واحدی مشاغل آزاد شهرستان روانسرگفت: این پروژه بین 57 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و درحال حاضردرمرحله سفید کاری وکاشی کاری قراردارد.

وی ابرازداشت: دیگر پروژه 48 واحدی مشاغل آزادشهرستان روانسردارای 85 درصد پیشرفت فیزیکی بوده و بین56 تا 92 متر زیربنا دارند.

فرماندارشهرستان روانسرتصریح کرد: درقسمت انفرادی نیزتا کنون 200 نفرازساکنین شهرستان روانسربه بانک های عامل معرفی شده اند که از این تعداد 148 نفربا بانک ها عقد قرارداد کرده اند و85 متقاضی مسکن مهرنیزتا کنون پایان کار گرفته اند.

صفری در پایان گفت: کار ساخت پروژه 42 واحدی کارمندان آن نیزدرغالب تعاونی به اعضا ی آن واگذار شده است.

