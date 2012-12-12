زمان مناسبی برای کاهش بودجه دفاعی نیست/موضوع ایران را زودتر حل کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای.بی.سی نیوز، سناتور "لیندسی گراهام" در سخنرانی خود برای محافظه کاران آمریکا گفت: من با کاهش بودجه دفاعی مخالف هستم چون ما اکنون در حال جنگ هستیم.

گراهام به جنگ افغانستان اشاره ای نکرد اما از مواردی چون برنامه هسته ای ایران و بحران سوریه و همچنین وضعیت دیگر کشورهای خاورمیانه برای تائید سخنان خود استفاده کرد.

این سناتور جمهوریخواه با اشاره به موضوع ایران گفت: می خواهم که موضوع هسته ای ایران پیش از آنکه توافقی در مورد کاهش 150 میلیارد دلاری بودجه دفاعی حاصل شود، به سرانجام برسد.

وی با ادعای اینکه فعالیت هسته ای ایران می تواند موجب بروز مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه شود هشدار داد که "در صورت بروز مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه، ایران می تواند برای آمریکا مخرب باشد. اما خوب است همیشه این را بدانیم که ما می توانیم و برنده می شویم"

گراهام در ادامه به موضوع سوریه نیز اشاره کرد و گفت : می خواهم تا موضوع سوریه نیز بدون آنکه تاثیری بر دیگر کشورهای خاورمیانه داشته باشد به سرانجام برسد. بهار عربی (بیداری اسلامی) همچنان در خاورمیانه وجود دارد و من می خواهم بدانم که این فیلم (موضوع سوریه) چگونه به پایان می رسد.

سناتور گراهام در ادامه افزود: اگر ما ندانیم که چگونه با این موضوع برخورد کنیم آنگاه بواسطه کاهش بودجه مجبور خواهیم بود تا تصمیمات ضعیفی را در حوزه امنیت ملی اتخاذ کنیم.

بواسطه بحران "صخره مالی" در آمریکا، بار دیگر موضوع کاهش بودجه ها مطرح شده و در همین رابطه اعلام شده که علاوه بر کاهش 489 میلیاد دلاری بودجه پنتاگون که در سال گذشته به تصویب رسیده بود، قرار است درصورت توافق 150 میلیارد دلار دیگر نیز از این بودجه کاسته شود.

بر اساس قانون کنترل بودجه سال 2011 میلادی، بودجه دفاعی آمریکا طی 10 سال آینده 487 میلیارد دلار کاهش میابد.