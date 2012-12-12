  1. جامعه
۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۳

قوانین موجود برای نظارت صحیح بر تولیدات غذایی و دارویی کافی نیست

قوانین موجود برای نظارت صحیح بر تولیدات غذایی و دارویی کافی نیست

معاون امور مجلس وزارت بهداشت تاکید کرد: قوانین موجود از سالهای بسیار دور تغییر نکرده و کفاف نظارت صحیح بر تولیدات غذایی، آشامیدنی و دارویی را نمی دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدرمضان محسن پور افزود: از بعضی از کمیسیون های مجلس که به حوزه سلامت مربوط هستند مثل کمیسیون های اجتماعی، کشاورزی و فرهنگی خواسته ایم که به آزمایشگاه مرجع بیایند و با کارهای این حوزه از جمله نظارت بر مواد خوراکی، غذایی، آشامیدنی و دارو  از نزدیک آشنا شوند.
 
وی گفت: قانونی در دست بررسی مجلس است به نام تشکیل سازمان استاندارد کشور که بخش سلامت باید در این قانون خوب دیده شود.
 
معاون امور مجلس وزارت بهداشت تاکید کرد: قوانین موجود از سالهای بسیار دور تغییر نکرده و کفاف نظارت صحیح بر تولیدات غذایی، آشامیدنی و دارویی را نمی دهد، لذا اعضای کمیسیون جهاد کشاورزی آمدند تا از نزدیک امکانات ما را ببینند و در این خصوص تبادل نظر کنیم.
 
وی ادامه داد: جلسه بسیار خوبی بود، دو سه هفته قبل هم جلسه مشابهی با اعضای کمیسیون اجتماعی  مجلس داشتیم و با کمیسیون های دیگر هم این برنامه را خواهیم داشت تا از نقطه نظرات عزیزان بهره ببریم.

کد مطلب 1764229

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