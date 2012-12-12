قوانین موجود برای نظارت صحیح بر تولیدات غذایی و دارویی کافی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدرمضان محسن پور افزود: از بعضی از کمیسیون های مجلس که به حوزه سلامت مربوط هستند مثل کمیسیون های اجتماعی، کشاورزی و فرهنگی خواسته ایم که به آزمایشگاه مرجع بیایند و با کارهای این حوزه از جمله نظارت بر مواد خوراکی، غذایی، آشامیدنی و دارو از نزدیک آشنا شوند.



وی گفت: قانونی در دست بررسی مجلس است به نام تشکیل سازمان استاندارد کشور که بخش سلامت باید در این قانون خوب دیده شود.



معاون امور مجلس وزارت بهداشت تاکید کرد: قوانین موجود از سالهای بسیار دور تغییر نکرده و کفاف نظارت صحیح بر تولیدات غذایی، آشامیدنی و دارویی را نمی دهد، لذا اعضای کمیسیون جهاد کشاورزی آمدند تا از نزدیک امکانات ما را ببینند و در این خصوص تبادل نظر کنیم.



وی ادامه داد: جلسه بسیار خوبی بود، دو سه هفته قبل هم جلسه مشابهی با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس داشتیم و با کمیسیون های دیگر هم این برنامه را خواهیم داشت تا از نقطه نظرات عزیزان بهره ببریم.