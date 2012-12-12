ایران باید الگوی مسلمانان شود/ تحریم ها تنها به خاطر تل آویو است

" شاهرخ حسن" در پاسخ به این پرسش که "همکاری رسانه ای تهران و اسلام آباد چه تاثیری بر روابط طرفین دارد؟" گفت: رسانه ها با انعکاس واقعیت ها می توانند تصویری درست را در اختیار مردم و فعالان عرصه اقتصادی قرار داده و این ظرفیت ها را به عرصه نمایش بگذارند.

وی در ادامه بر لزوم افزایش همکاریهای رسانه ای ایران و پاکستان برای بازگو کردن واقعیت ها و دریافت اخبار از سوی منابع اصلی نه غربی تاکید کرد.

شاهرخ حسن با اشاره به پایبندی ایران بر اصول خود که همان مبارزه با آمریکا است، گفت: ایران باید به الگوی کشورهای مسلمان تبدیل شود و اخبار کشورهای اسلامی باید باید بیانگر واقعیت ها باشد.

وی در ادامه به سه نقش مطبوعات اشاره کرد و گفت: رسانه ها تصحیح کننده تصویر کشورها در افکار عمومی طرفین هستند. علاوه بر این مطبوعات پتانسیل و ظرفیت های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را به مردم نشان می دهند و از طرفی ارتباط و همکاری متقابل می توانند خنثی کننده تهدید غربی ها باشد.

مدیر داخلی گروه جنگ در رابطه با موضع پاکستان در قبال تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: پاکستان مخالف تحریم ها علیه ایران است و این تحریم ها تنها به خاطر منافع تل آویو علیه تهران اعمال می شود.

وی در ادامه از انتشار 500 روزنامه و وجود 100 شبکه تلویزیونی به زبان اردو در این کشور خبر داد.