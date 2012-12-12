  1. جامعه
۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۵

50 قاضی جدید سوگند قضاوت خوردند

با حضور معاون اول قوه قضائیه 50 کارآموز قضاوت پس از گذراندن مراحل گزینش آموزش سوگند قضاوت خوردند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه در محل کاخ دادگستری مراسم تحلیف 50 کارآموز قضاوت با حضور معاون اول قوه قضائیه و معاونین دادستانی کل کشور برگزار شد.

بر اساس این گزارش 1200 نفر در آزمون قضاوت سال 90 پذیرفته شده اند و 400 نفر هم به عنوان نخبه خارج از آزمون بودند که در مجموع 1600 نفر معرفی شده که 720 نفر آنها کارآموز شدند.

بعد از ثبت نام و استعلام از 25 مرجع، مصاحبه و تحقیقات در حوزه روانپزشکی و عقیدتی انجام شد و امروز 50 نفر از کارآموزان که تمامی مراحل را با موفقیت پشت سرگذاشته بودند پس از سوگند قضاوت هدایای خود را از معاون اول قوه قضائیه دریافت کردند.

کد مطلب 1764239

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