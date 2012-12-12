50 قاضی جدید سوگند قضاوت خوردند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه در محل کاخ دادگستری مراسم تحلیف 50 کارآموز قضاوت با حضور معاون اول قوه قضائیه و معاونین دادستانی کل کشور برگزار شد.

بر اساس این گزارش 1200 نفر در آزمون قضاوت سال 90 پذیرفته شده اند و 400 نفر هم به عنوان نخبه خارج از آزمون بودند که در مجموع 1600 نفر معرفی شده که 720 نفر آنها کارآموز شدند.

بعد از ثبت نام و استعلام از 25 مرجع، مصاحبه و تحقیقات در حوزه روانپزشکی و عقیدتی انجام شد و امروز 50 نفر از کارآموزان که تمامی مراحل را با موفقیت پشت سرگذاشته بودند پس از سوگند قضاوت هدایای خود را از معاون اول قوه قضائیه دریافت کردند.