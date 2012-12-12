صادرات کردستان 22 درصد رشد یافت

سیروس شاه غیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس آمارهای دریافتی از گمرکات استان، ارزش صادرات در هشت ماهه سال جاری و بدون احتساب سایر گمرکات با 479 میلیون دلار، نسبت به مدت مشابه سال قبل 22 درصد رشد را نشان می دهد.

وی در ادامه افزود: حجم صادرات کالا در این مدت بالغ بر 756 هزار تن کالا بود که نسبت به سال قبل شاهد رشد 52 درصدی هستیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان ادامه داد: با نگاهی به آمار ارائه شده، بیشترین میزان صادرات استان از طریق گمرک مریوان با 402 میلیون دلار و کمترین میزان آن مربوط به بازارچه سیف سقز با پنج میلیون دلار است.

شاه غیبی یادآور شد: صادرات سایر گمرکات که از مرزهای استان به خارج از کشور صادر شد به ارزش 103 میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 31 درصد کاهش نشان می دهد.

وی بیان کرد: حجم کل مبادلات مرزی استان در این مدت بالغ بر دو میلیون تن کالا به ارزش تقریبی سه میلیارد و 200 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت یاد شده 54 درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان در پایان گفت: انتظار می رود که با توجه به اقدامات صورت گرفته روند رو به رشد صادرات کالا از مرزهای استان کردستان همچنان ادامه داشته باشد.