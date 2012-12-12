93 درصد واحدهای مسکونی تازه کند پارس آباد نوساز است

ولی کریمی صبح چهارشنبه در حاشیه دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر جدید التاسیس تازه کند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ساخت واحدهای مسکونی این شهر گفت: در این شهر 575 واحد مسکونی وجود دارد که 12 واحد تخریبی، 29 واحد تعمیری و 534 واحد نوساز است.

رئیس کارگروه توسعه مسکن شهرستان پارس آباد از بالا بودن سرانه مسکونی در تازه کند خبر داد و یادآور شد: سرانه واحدهای مسکونی این شهر 133 متر مربع است که سرانه قابل قبولی است.

وی با بیان اینکه نوساز بودن 93 درصد واحدهای مسکونی تازه کند رقم قابل توجهی است، تصریح کرد: در واحدهای مسکونی نوساز به جهت استانداردسازی و رعایت موارد ایمنی احتمال خسارت در حوادث طبیعی تا حد چشمگیری کاهش می یابد.

کریمی از تخصیص 21 هکتار از مساحت تازه کند به معابر شهری خبر داد و افزود: این مقدار 25 درصد از مساحت شهر را تشکیل می دهد و در نقشه طرح جامع تفصیلی پیشنهاد شده که این مقدار را به 40 هکتار که 30 درصد از مساحت شهر را تشکیل می دهد، افزایش داده شود.

به گفته فرماندار پارس آباد هم اکنون مساحت فضای فرهنگی این شهر دو هزار متر مربع است که تا پایان سال 1405 این فضا باید به 9 هزار متر مربع افزایش یابد تا برنامه های پیش بینی شده در این شهر محقق شوند.

