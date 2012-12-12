راهکار جلوگیری از اتفاقات "امیر منصوری" در اقتصاد/ لازم است کشور با مالیات اداره شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکری امروز در ششمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران در تهران با بیان اینکه دولتها در اداره کشور توجه خاصی به مالیات دارند، گفت: استقرار عدالت مالیاتی دنبال می شود.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه چگونه مالیات گرفته شود تا کارایی داشته باشد، اظهار داشت: در این رابطه رویکردهایی را دنبال کردیم و برخی از اثرات آن هم در اقتصاد مشخص شد.

وی با اشاره به اینکه در بسته تحول مالیاتی چند پروژه دنبال شد، افزود: یکی از این موارد مالیات بر ارزش افزوده است که برای تکمیل حلقه های آن دنبال شناسایی راهکارهای جدید هستیم.

رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور بیان داشت: در طرح جامع مالیاتی نیازمند نظام مالیاتی همه جانبه هستیم و در این رابطه 30 سال ازکشورهای پیشرو عقب افتاده ایم که البته در سه سال اخیر سرعت انجام اقدامات بیشتر شده است.

وی از راه اندازی نرم افزار یکپارچه مالیاتی و تحقق آن از سال آینده خبر داد و گفت: لازم است اصلاحاتی در قانون نظام مالیاتی انجام شود که هم اکنون این مسلئه درکمیسیونهای مجلس در دست بررسی است.

عسکری با تاکید بر لزوم ایجاد زیر ساخت فناوری و تغییرات مناسب دراین بخش از انعقاد قرارداد با مخابرات برای ایجاد شبکه یکپارچه در604 نقطه کشور خبر داد و افزود: دراین بخش ازبانکها جلوتر هستیم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه 4.5 میلیون اظهارنامه الکترونیکی از تیرماه امسال دریافت شد، یکی ازدغدغه های نظام مالیاتی را فرار مالیاتی دانست و گفت: به دلیل نامشخص بودن حساب سود و زیان هولدینگ‌ها و امکان جابه‌جایی آن، هولدینگ‌هایی که از بسترهای فرار مالیاتی است و ما باید راهکارهایی را اتخاذ کنیم که دیگر اتفاقات "امیر منصوری" ( متهم ردیف اول فساد بزرگ بانکی در سال 90) ناشی از خلاء های رسیدگی به عملکرد هولدینگ‌‍ها در اقتصاد اتفاق نیافتد.

عسکری گفت: 4.9 میلیون پرونده مالیاتی داریم که نمی توانیم همه آنها را به صورت تک تک بررسی کنیم اما ممکن است در آینده 20 درصد پرونده هایی که دارای ریسک بالایی هستند را مورد ارزیابی قرار دهیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: باید سلیقه های شخصی درمالیات کنار گذاشته شود و به روش‌های استاندارد رو بیاوریم و لازم است کشور بر اساس مالیات اداره شود.