واکنش مسجدجامعی به احتمال ریاستش در کتابخانه مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته بود که خبر استعفای رسول جعفریان رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - پس از حدود 3 هفته از تقدیم آن به علی لاریجانی رئیس مجلس - سرانجام به رسانه‌ها درز کرد.

وی شهریور 87 با حکم لاریجانی به ریاست کتابخانه مجلس منصوب شده بود، اما در همین 4 سال دست کم 3 بار از لاریجانی خواسته بود که با استعفایش از این مسئولیت موافقت کند. این در حالی است که روند رو به رشد و بهبود فعالیت‌ها در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس در دوره مسئولیت جعفریان، تناسبی با این موضوع (استعفا) نداشت.

حسن صفیاری، مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه 22 آذر به خبرنگار مهر گفت: تا این لحظه رسماً چیزی مبنی بر پذیرش استعفای آقای جعفریان و یا انتصاب شخصی به عنوان رئیس کتابخانه مجلس به ما اعلام نشده است.

وی در عین حال تاکید کرد: حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مسجدجامعی به عنوان یک گزینه برای تصدی این مسئولیت مطرح است اما همانطور که گفتم به صورت رسمی چیزی به ما ابلاغ نشده است.

به گفته این مقام مسئول در کتابخانه مجلس، در حال حاضر هم رسول جعفریان رتق و فتق امور کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد و فعالیت‌های این مرکز در حال انجام است و کارها متوقف نمانده است.

در عین حال حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مسجدجامعی که به عنوان گزینه جدی برای تصدی مسئولیت کتابخانه مجلس مطرح است، درباره احتمال رفتنش به این مرکز به خبرنگار مهر گفت: این پیشنهاد به من داده شده، اما هنوز در این باره تصمیمی نگرفته‌ام.

وی در پاسخ به این سئوال که «آیا این پیشنهاد از طرف رئیس مجلس به شما داده شده است؟» به بیان اصطلاح «حالا دیگر» اکتفا کرد!

مسجدجامعی همچنین گفت: من بعد از اینکه مسئولیتم در مراکش تمام شد و به ایران برگشتم، تصمیم گرفتم دیگر فعالیت اجرایی نداشته باشم و فعلاً هم در این باره تصمیمی نگرفته‌ام.

حجت‌الاسلام محمد مسجدجامعی، سفیر سابق ایران در واتیکان و مغرب بوده است.