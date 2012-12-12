دنیای غرب توانایی ایران را باور کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس جهانبخشی در نشست اعضای بسیج اساتید دانشگاه رازی گفت: در بحث توازن قوا در منطقه، امروز جمهوری اسلامی صاحب کفه سنگین ترازو است و ما نیز به دنیا ثابت کرده‌ایم که ایران در بعد نظامی قدرت بازدارنده‌ای دارد.

وی ادامه داد: با توجه به پیشرفت‌های شگفت و مؤثری که نظام جمهوری اسلامی در عرصه فناوری و علوم جدید به‌دست آورده است، دنیای سلطه، قدرت و توانایی ایران اسلامی را باور کرده است.

رئیس بسیج اساتید استان کرمانشاه برگزاری همایش‌ها، ساماندهی نیروهای بسیجی در قالب ارتباط‌گیری با دانشجویان در راستای رفع مشکلات علمی دانشجویان، برگزاری جلسات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی روز، ساماندهی حوزه جنگ سایبری برای ارتقای سطح کیفی حضور مؤثر اساتید در جنگ‌نرم به‌عنوان فرماندهان جنگ‌نرم و آموزش وبلاگ‌نویسی به اساتید از دیگر برنامه‌های بسیج اساتید کرمانشاه در طول ترم تحصیلی است.

در ادامه این مراسم، سعید جلالی هنرمند معاون پژوهش و فناوری دانشگاه رازی در زمینه تحول هندسه قدرت جهانی از منظر تحقیق و پژوهش، سهیلی عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی در زمینه تحول هندسه قدرت جهانی از منظر قدرت اقتصادی و دانش‌نیا در زمینه تحول در هندسه قدرت جهانی از منظر سیاسی، سخنرانی کردند.

مزار شهدای کرمانشاه غبار روبی و عطر افشانی شد

بسیجیان حوزه دو دانش آموزی کرمانشاه مزار شهدای کرمانشاه را غبار روبی و عطر افشانی کردند.

در این مراسم بیش از 100 نفر از بسیجیان حوزه دو دانش آموزی کرمانشاه شرکت داشته و به همراه مسئول این حوزه، گلزار شهدای کرمانشاه را غبار روبی و عطر افشانی کردند.

لازم به ذکر است این مراسم با حضور سرهنگ سیروس جهانبخشی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کرمانشاه برگزار شد.

حوزه مقاومت بسیج کارمندی شهرستان جوانرود از حوزه شهری این ناحیه تفکیک شد

حوزه مقاومت بسیج کارمندی که در گذشته در قالب حوزه مقاومت شهری و کارمندی شهرستان جوانرود همراه با حوزه شهری فعالیت می کرد، تفکیک شد و در محل ساختمان فرمانداری شهرستان جوانرود آغاز به کار کرد.

سرپرست حوزه کارمندی شهرستان جوانرود گفت: هدف از تفکیک این حوزه، خدمات رسانی بهتر به بسیجیان کارمندی و برنامه ریزی برای تهیه برنامه هایی در خور کارمندان و فعالیت بیشتر بسیجیان کارمند شهرستان جوانرود و حفظ روحیات بسیجی آنان است.

محمد گودینی افزود: پرونده ها به صورت کامل از حوزه مقاومت شهری جدا سازی شده و به محل حوزه جدید انتقال یافته است و حوزه مقاومت کارمندی شهرستان جوانرود در خدمت گذاری به بسیجیان کارمند شهرستان آمادگی لازم را دارد.

گودینی تاکید کرد: راه اندازی حلقه های شجره طیبه صالحین در دستور کار ماست و از فرماندهان پایگاه های این حوزه در خواست داریم مانند گذشته، با روحیه بسیجی که داشته اند در صحنه فعالیت در حوزه مقاومت کارمندی نیز با ما همکاری نموده و فعالیت خود را تداوم بخشند.

سیاوش خزایی به عنوان مسئول تربیت بدنی سپاه ناحیه صحنه معرفی شد

مراسم تودیع و معارفه مسئول تربیت بدنی ناحیه صحنه صبح چهارشنبه برگزار شد.

طی مراسمی در دفتر فرماندهی سپاه ناحیه صحنه، مراسم تودیع و معارفه مسئول تربیت بدنی این ناحیه برگزار شد.

در این مراسم سروان سیاوش خزایی به عنوان مسئول جدید تربیت بدنی ناحیه صحنه معرفی شد و از زحمات قهرمان جامعه شورانی تقدیر به عمل آمد.

جامعه شورانی به عنوان فرمانده حوزه شهید باهنر دینور منصوب شد

مراسم تودیع و معارفه فرمانده حوزه شهید باهنر بخش دینور ناحیه صحنه، صبح چهارشنبه در دفتر فرماندهی ناحیه صحنه برگزار شد.

در این مراسم سرگرد قهرمان جامعه شورانی به عنوان فرمانده حوزه شهید باهنر بخش دینور معرفی شد و از زحمات سروان داریوش پرهیزگار تقدیر به عمل آمد.