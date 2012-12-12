به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان تصویری از خورشید و زمین ارائه کرده‌اند که از چشم انداز خرده سیاره 2012 XE54 ارائه شده است. این خرده سیاره در کنار یک سنگ بزرگ که مدتها است با نام توتاتیس مورد مطالعه قرار گرفته از نزدیکی زمین عبور کردند.

خوشبختانه هیچ خطر برخوردی زمین را تهدید نمی‌کرد، اما دانشمندان اظهار داشتند که این رخداد منحصر به فرد می‌تواند اطلاعات بسیاری درباره خرده سیاره‌ها به آنها بدهد.

تصاویر انیمیشن از زمین و خورشید از نگاه خرده سیاره 2012 XE54

این خرده سیاره اخیرا کشف شده بود و بدون ایجاد هیچ خطری میان مدار ماه و زمین از فاصله 226 هزار کیلومتری عبور کرد.

پاسکال تریساریکو از موسسه علوم سیاره‌ای که این تصاویر انیمیشن تولید کرده، گفت: تحلیل دقیق مسیر این خرده سیاره نشان می‌دهد که این خرده سیاره از کنار سایه زمین گذشته به این معنا که یک کسوف جزئی چند ساعت پیش از آنکه به حداقل فاصله با زمین برسد مشاهده خواهد شد.

کسوف این خرده سیاره روی زمین پدیده‌ای بسیار نادر است و نخستین مورد آن با خرده سیاره 2008 TC3 رخ داد که از یک ساعت پیش از نزدیک شدن به اتمسفر زمین بر فراز کشور سودان در سال 2008 کسوف کامل خود را روی زمین انداخته بود.

چهار تصویر رایانه ای از خرده سیاره توتاتیس براساس تصاویر راداری از کاوشگر گلدستون ناسا

سنگ بزرگ فضایی توتاتیس نیز که مورد مطالعه دانشمندان قرار داشت، یکی از دو خرده سیاره‌ای بود که شب گذشته از کنار زمین ما گذشت.

توتاتیس 4179 که به عنوان یک سیب زمینی بدریخت توصیف شده است از فاصله 6.9 میلیون کیلومتری زمین عبور کرد، این فاصله 18 برابر فاصله زمین و ماه است.

دانشمندان اظهار می‌دارند که این خرده سیاره با طول 4.46 کیلومتری و عرض 2.4 کیلومتری می‌تواند یک خطر بالقوه برای زمین باشد چرا که این خرده سیاره هر چهار سال یک بار عبور از کنار زمین را تکرار می‌کند.

در مقام مقایسه، خرده سیاره‌ای که دایناسورها را منقرض کرد تقریبا 10 کیلومتر عرض داشت.