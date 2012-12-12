وضعیت نامناسب ورزش خراسان شمالی/ سکوت مسئولان و سکون ورزشکاران

به گزارش خبرنگار مهر، ورزش یکی از راههای حفظ و رسیدن به سلامت جسمانی و قرار گرفتن در مسیر کمال نفسانی است.

سوق دادن آحاد جامعه به سمت ورزش همواره از دغدغه ها و برنامه های بنیادین کشورهای مختلف محسوب می شده و یکی از بزرگترین و مهمترین راههای مقابله با بزه، آسیب های اجتماعی و رساندن جوامع به درجه بالایی از پویایی و نشاط است.

تغییر مدیریت عالی ورزش در خراسان شمالی فارغ از انتقاداتی که از ابتدا به آن وارد بود، همه را امیدوار کرد که سستی، درجا زدن و رکود چند ساله از پیکره ورزش استان رخت بربسته و افقهای روشنی را پیش روی این حوزه پدیدار نماید.

اما چند ماهی است که اخبار نگران کننده ورزش رو به افول استان، اذهان جامعه ورزشی را به سمت خویش متبادر ساخته و موجبات آزردگی خاطر دلسوزان و اهالی ورزش را فراهم کرده است،

کارشناسان امر معتقدند که ادامه این روند می تواند زوال و یا عقب ماندگی غیر قابل جبرانی را به ورزش استان تحمیل کند.

اگر قدری صادق باشیم و دلسوزانه به آسیب شناسی نقصان موجود در ورزش استان بپردازیم، دور از انصاف است که گاها نتایج مطلوب برخی رشته هایی که عدد آنها به کمتر از انگشتان یک دست می رسد را نادیده بگیریم؛ اما باید گفت که موفقیت برخی هیئت های ورزشی در چند ماه اخیر بیشتر با مدیریت صحیح و سخت کوشی روسای هیئت های مورد نظر مرتبط است تا مدیریت و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان.

به همین دلیل ضروری دارد با یادآوری برخی تلخی ها در ورزش استان، بانیان این امر را به التفات بیشتر دعوت نموده تا ورزش این خطه از ایران اسلامی سبیل صواب در پیش گیرد.

سکون و سکوت ورزش خراسان شمالی

تراژدی غمناک بازماندن تیم شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی از حضور در رقابتهای سوپر لیگ والیبال کشور، نتیجه فقدان قدرت رایزنی مسئولان ورزش استان برای تامین چهل میلیون تومان هزینه ورودی مسابقات بود که مردم خراسان شمالی را از فرصت طلایی عرض اندام در سطح اول والیبال ایران محروم ساخته است و این مهم در عین ناباوری به ورطه نسیان سپرده شده و هیچگاه صدایی از کسی در نیامد و رسانه ها نیز به دلایل نامعلوم سکوت اختیار کردند.

اعزام نشدن تیم آلیش خراسان شمالی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران به رقابتهای آسیایی قرقیزستان در چند روز گذشته و حضور تیم خراسان رضوی در رقابتهای مذکور از دیگر نقاط قابل تامل روزهای اخیر در ورزش استان است.

تیم جودوی استان هم که پیشینه روشنی در ورزش استان داشته و همواره مایه مباهات بوده است به دلیل عدم تامین بودجه، از حضور در رقابتهای لیگ برتر نوجوانان کشور انصراف داده و موجبات سرخوردگی جوانان فعال در این رشته ورزشی را سبب گردیده است.

اگر چه بازگشت تیم جودوی بزرگسالان خراسان شمالی به رقابت های لیگ برتر با حمایت مالی موسسه مالی و اعتباری میزان آن هم پس از انصراف از لیگ، کور سوی امیدی را در دل جودوکاران استان ایجاد کرد، اما کیست که نداند قهرمانان و ملی پوشان آینده کشور از رده سنی نوجوانان خواهند بود و لازم است در این بازه سنی از آنان حمایت شود.

بازماندن تیم شطرنج آقایان و بانوان استان از رقابتهای لیگ دسته یک کشور و عدم اعزام تیم تیراندازی خراسان شمالی به مسابقات لیگ دسته دو کشور به دلیل کمبود بودجه، از دیگر موضوعات تاسف بار و غیر قابل اغماض در حوزه ورزش استان است که گویا کسی توجه چندانی به فضاحت این اتفاقات نداشته و یا تمایل ندارد خود را مسئول حوادث تلخ این روزهای ورزش خراسان شمالی بداند.

زمین اختصاصی هیئت تیراندازی با کمان خراسان شمالی هم که مدتها از دیوار کشی و آماده سازی ساختمان آن می گذرد به دلیل عدم پیگیری برای کاشت دو هزار متر چمن، همچنان مغفول مانده و آنچه بر وخامت اوضاع می افزاید اینکه هفته گذشته تیم دوازده نفره این هیئت به دلیل فقدان بودجه ناچار به اعزام تنها سه نفر از اعضای تیم به مسابقات لیگ منطقه ای انتخابی تیم ملی شده بود که کاش با این وضعیت اعزام نمی شد و هم اکنون نیز به دلیل وجود مشکلات مالی احتمال انصراف از مسابقات مذکور قریب به یقین است.

به موارد فوق می توان قطع شدن بیش از یک ماهه خط اینترنت واحدهای اداری اداره کل ورزش و جوانان استان به علت عدم پرداخت هزینه شارژ و بسیاری موارد دیگر که دراین مرقومه مجال پرداختن به آن نیست راهم افزود.

به راستی در صورت تداوم این روند آیا تیم شطرنج استان که باید بهمن ماه سال جاری در همه رده های سنی به مسابقات لیگ کشور اعزام شود، می تواند در این رقابتها شرکت کند؟ آیا مسئولان ورزش استان به خود زحمت داده اند که آسیب ها را بررسی کنند؟ اشرافیت آنها بر اوضاع و احوال هیئت های ورزشی تا چه اندازه است؟ آیا باور دارند که ورزش خراسان شمالی در حال تجربه کردن یک مرگ تدریجی و خاموش است؟

کمبود بودجه و مشکلات ساختاری در ورزش خراسان شمالی

معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت فعلی ورزش در این استان با اشاره به کمبود بودجه در سال جاری می گوید: در سال جاری برای ورزش خراسان شمالی در مجموع تنها 36 میلیون تومان تخصیص یافت.

سیداحمد وکیلی می افزاید: هم اکنون پس از گذشت حدود 9 ماه از سال جاری به هر هیئت ورزشی استان تنها مبلغ ناچیز 102 هزار تومان اختصاص یافته که این مبلغ در بسیاری از ورزش ها و رشته ها حتی هزینه یک توپ و یا وسیله معمولی دیگری نیز نمی شود.

وی با اشاره به فعالیت 44 هیئت ورزشی در خراسان شمالی عدم جذب اسپانسر برای رشته های ورزشی استان را از دیگر دلایل انفعال فعلی در حوزه ورزش خراسان شمالی ذکر کرد و افزود: متاسفانه به دلایلی همچون ارتباط ناکافی مسئولان ورزشی استان با شرکت ها، دستگاه ها و نهادهای حمایت کننده و اسپانسرهای مالی، عدم اقدام حمایتی و تاکیدی از جانب استانداری خراسان شمالی در راستای جذب اسپانسر، ضعف مالی و کمبود شرکت های بزرگ و فعال در استان و ... به جز در موارد محدودی، عملا حمایت مالی از ورزش استان توسط اسپانسرها صورت نمی گیرد.

وکیلی تصریح کرد: در صورتی که اسپانسرهای مالی و یا دستگاه ها و نهادهای موجود در خراسان شمالی از 10 رشته اصلی موجود در استان حمایت کنند، به یقین می توان گفت که در این 10 رشته خراسان شمالی همواره در رده های اول تا سوم کشوری قرار خواهد گرفت.

به گفته وی در دیگر رشته های فعال در استان نیز هزینه حمایت از تیم های ورزشی مبالغ هنگفتی نمی شود و می توان با مدیریت و تعامل درست، حمایت کننده های مالی مناسبی را در استان یافت.

این مسئول در پایان از استانداری خراسان شمالی خواست تا ضمن برگزاری نشستی با مدیران و مسئولان شرکت ها، نهادها و دیگر بخش های مالی فعال در استان، نسبت به حمایت مالی از رشته های ورزشی تاکید و اقدام کنند.

دردهای روشن

پاسخ این پرسشها را از چه کسی باید پرسید؟علت خاموشی چراغ اغلب هیئت های ورزشی استان در چند ماهه اخیر را در چه چیز باید جستجو کرد؟ چه زمانی روزنه امیدی ایجاد خواهد شد تا به تاریکی این روزهای ورزش استان پرتو نوری افکنده شود؟

البته بی پولی و فقدان بودجه لازم برای فعالیت هیئت های ورزشی در چند ماه گذشته همواره با یک پاسخ تکراری از سوی مسئولان ورزش استان روبرو بوده و آنهم عدم تزریق بودجه به ورزش استان از سوی وزارت ورزش و جوانان است، به راستی آیا می توان این توجیه را باور کرد؟ چه اندازه برای دریافت بودجه رایزنی وپیگیری شده است؟ چرا استان های دیگر بسیار روانتر به مدیریت امور هیئت ها می پردازند؟ آیا وجود بحران و بیماری در ورزش استان تنها مرتبط با وزارت ورزش و جوانان است و اوضاع بغرنج ورزش خراسان شمالی هیچ ارتباطی با سوء مدیریت در ورزش استان ندارد؟

آیا نمی توان برگزاری جلسات غیر تخصصی، بی نتیجه و نمادین را از عوامل افول ورزش استان دانست؟ آیا نمی توان تقسیم همزمان وقت وانرژی متصدیان ورزش در چند حوزه غیر مرتبط را یکی دیگر از عوامل درجا زدگی ورزش استان دانست؟ آیا بهتر نیست بانیان ورزش به جای نشستن و نسبت دادن ضعف خود به دیگران به فکر برقراری روابط حسنه و تعامل مثبت و سازنده با حوزه های ستادی در استان و یا وزارتخانه باشند؟

شاید در نوشته های بعدی بتوان ابعاد تازه ای از ناگفته های ورزش استان را مطرح کرد ....