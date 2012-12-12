توافق اعضای حماس درباره ابقای خالد مشعل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عزت الرشق عضو دفتر سیاسی جنبش حماس سفر اخیر خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی این جنبش به نوارغزه را تاریخی توصیف کرد.

وی در یک گفتگوی خبری با بیان این مطلب افزود: این سفر نتیجه پیروزی مقاومت در عرصه میدانی و سیاسی است و اگر پیروزی در جنگ هشت روزه غزه نبود سفر مشعل به این منطقه صورت نمی گرفت.

الرشق تصریح کرد: سفر مشعل به غزه فرصت بازگشت رهبران فلسطینی به خانه ها و مناطقی را که از آن طرد شده اند، افزایش می دهد و همچنین بیانگر این است که بازگشت [آوارگان فلسطینی] بدون شک تحقق خواهد یافت.

وی درباره ابقای مشعل در ریاست دفتر سیاسی جنبش حماس نیز گفت: همه اعضای جنبش حماس در مورد ماندن مشعل در ریاست دفتر سیاسی این جنبش اجماع نظر دارند. خالد مشعل یکی از نمادهای مقاومت فلسطین است و ما امیدواریم وی به خواسته اعضای جنبش برای ماندن در سمت خود پاسخ مثبت دهد.

الرشق در عین حال اظهار داشت تحقق این مسئله به شورای مشورتی جنبش حماس نیز بستگی دارد و انتخابات داخلی حماس طی چند هفته آینده انجام خواهد شد.

این عضو دفتر سیاسی جنبش حماس افزود: مشعل عرصه سیاسی را ترک نکرده و نخواهد کرد و وی چه در سمت خود باقی بماند یا نماند به نقش خود ادامه خواهد داد.

عزت الرشق درباره پرونده آشتی ملی فلسطین نیز گفت : رهبران کنونی و آتی حماس به آشتی ملی فلسطین پایبند هستند و هیچ مانعی در این رابطه از سوی حماس وجود ندارد و در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری فضا برای تحقق آشتی ملی در فلسطین حاکم است.