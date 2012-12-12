نمایش نسخه نادر کتاب چارلز دیکنز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایوینینگ پست، مالتون در شمال یورکشایر شهری بود که چارلز دیکنز نویسنده سرشناس بریتانیایی بسیار به آن علاقه داشت و شورای شهر همین شهر با خرید این نسخه، مالک این کتاب شده است.

یکی از شهروندان نویسنده و مجری برنامه تلویزیونی این شهر تلاش برای خرید این کتاب را آغاز کرد.

در کتاب «سرود کریسمس» مالتون شهری است که موضوع داستان در آن اتفاق می‌افتد. چارلز دیکنز به دلیل حضور دوستش چارلز اسمیتسون وکیلی از مالتون، با این شهر در ارتباط بود. دیکنز چندبار به این شهر رفته بود تا دوستش و همسر او را ملاقات کند. او کتاب «سرود کریسمس» را تنها چند ماه پس از گذراندن تعطیلات با خانواده اسمیتسون نوشت.

«سرود کریسمس» که سال 1843 نوشته شد، یکی از کتاب‌های محبوب بریتانیایی‌ها در روزهای نزدیک به کریسمس است.