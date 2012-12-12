به گزارش خبرگزاری مهرعلی ستوده نیا با اعلام این خبر گفت: هدف ما از برگزاری کارگاه‌های آموزشی جشنواره ارتقای سطح آگاهی هنرمندان و فعالان رسانه از خواسته های یکدیگر در یک رابطه تعاملی میان دو حوزه رسانه و هنر است.

وی افزود: رویکرد و هدف اصلی جشنواره "هنر و رسانه"ایجاد یک رابطه تعاملی میان اهالی دو عرصه هنر و رسانه و تقویت این رابطه است و از آنجا که در هر رابطه ای دو طرف رابطه باید به یک شناخت کافی و درست از هم برسند تا این ارتباط شکل منطقی و پایدار به خود بگیرد تصمیم گرفتیم به جای برگزاری کارگاه‌هایی با موضوعات تکراری و غیر کاربردی به حوزه‌ای ورود کنیم که ضروری تر به نظر می رسد.

دبیر اجرایی جشنواره "هنر و رسانه"ادامه داد: کارگاه نخست با عنوان "رسانه و هنر" با رویکرد بررسی خدمات متقابل رسانه و هنر و امکانی که رسانه می تواند در اختیار هنرمندان قرار دهد و از طرف دیگر انتظاراتی که می تواند از جامعه هنری داشته باشد برگزار می شود که این کارگاه را آقای فریدون صدیقی برگزار می کنند.

ستوده نیا گفت: در کارگاه دوم با عنوان «هنر و رسانه» انتظارات هنرمندان و جامعه هنری را از رسانه و فعالان رسانه ای و نیز امکان و ظرفیت هایی که عرصه هنر در اختیار رسانه قرار می دهد بررسی می شود که این کارگاه در دو بخش برگزار می شود که بخش اول را استاد اکر عالمی و بخش دوم را هم آقای اکبر نبوی برگزار خواهند کرد.

وی همچنین درباره معیارهای مورد نظر برای انتخاب اساتید کارگاه‌ها توضیح داد: تلاش ما این بود افرادی را انتخاب کنیم که اولاً در یکی از دو حوزه رسانه و هنر متخصص و کارشناس باشند و دوماً با حوزه دوم آشنایی مناسب و قابل دفاعی داشته باشند.

ستوده نیا با بیان اینکه سعی ما بر این است که برگزاری این کارگاه ها کمک زیادی به افزایش شناخت فعالان دو حوزه از یکدیگر کند از همه خبرنگاران سرویس های هنری رسانه ها و همچنین مسئولان روابط عمومی مراکز و نهادهای هنری خواست تا در این کارگاه ها شرکت کنند.

بر اساس این خبر هر دو کارگاه آموزشی جشنواره روز یکشنبه 26 آذر ماه در محل موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود که کارگاه "رسانه و هنر" با حضور فریدون صدیقی ساعت 10 صبح و کارگاه "هنر و رسانه" با حضور اکبر عالمی و اکبر نبوی در دو بخش ساعت 14 تا 30/15 و 16 تا 30/17 برقرار خواهد بود.

علاقه مندان به شرکت در این کارگاه‌ها می تواند برای ثبت نام با شماره های 66709850 و 66708863 تماس بگیرند. حضور در این کارگاه ها رایگان است.

جشنواره «هنر و رسانه» عصر روز یکشنبه 26 آذر ماه با معرفی برگزیدگان جشنواره در موزه هنرهای معاصر به کار خود پایان می دهد.