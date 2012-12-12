  1. فرهنگ و ادب
۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۴

کمک 1.5 میلیون دلاری نیکوکار آمریکایی برای ایجاد سه جایزه ادبی جدید

کمک 1.5 میلیون دلاری نیکوکار آمریکایی برای ایجاد سه جایزه ادبی جدید

با دریافت 1.5 میلیون دلار کمک مالی، به جوایز ادبی سالانه کتابخانه کنگره آمریکا افزوده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک ترید، دیوید روبنشتاین یکی از خیرین کتابخانه کنگره آمریکا، 1.5 میلیون دلار برای ایجاد سه جایزه ادبی جدید و افزودن آنها به جوایز ادبی سالانه کتابخانه کنگره آمریکا، پول داد.

این مبلغ اهدای این سه جایزه برای 5 سال آینده را تضمین می‌کند. یکی از این سه جایزه که به نام دیود ام روبنشتاین اهدا می‌شود، هر سال برای مشارکت یک فرد یا موسسه غیردولتی از سراسر جهان در حمایت از جوایز ادبی تعلق می‌گیرد.

هنوز تعیین نشده که دو جایزه دیگر در چه حوزه ای اهدا خواهند شد. اما کتابخانه کنگره آمریکا هر سال جوایز چندگانه خود را از جمله در زمینه بهترین اثر داستانی، بهترین اثر داستانی اول، بهترین کتاب کودک و بهترین شعر اهدا می‌کند.

کد مطلب 1764331

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