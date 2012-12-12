  1. بین الملل
۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۷

روسیه از پرتاب موشک توسط کره شمالی اظهار تاسف کرد

روسیه از پرتاب موشک توسط کره شمالی اظهار تاسف کرد

روسیه در واکنش به پرتاب موشک از سوی کره شمالی از این اقدام پیونگ یانگ عمیقا ابراز تاسف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای در واکنش به پرتاب موشک و ماهواره از سوی کره شمالی اعلام کرد: این اقدام نقض قطعنامه شورای امنیت درباره محدودیت استفاده از فناوری موشک های بالستیک از سوی آن کشور است.

عصر روز گذشته کره شمالی با پرتاب موفقیت آمیز موشک، ماهواره خود را در مدار زمین قرار داده است.

اقدام این کشور با مخالفت کشورهای منطقه و برخی قدرتهای فرامنطقه ای روبرو شده است.

آمریکا، ژاپن، و کره جنوبی این اقدام را به باد انتقاد گرفته اند. ایالات متحده معتقد است که این اقدام صلح و ثبات بین المللی را بر هم می زند.

وزارت خارجه روسیه گفت: این اقدام بی ثباتی را در منطقه افزایش می دهد.

روسیه همچنین از دیگر کشورها خواست تا از اقداماتی که می تواند تنش ها را در منطقه بیشتر کند دوری نمایند.

کد مطلب 1764333

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها