روسیه از پرتاب موشک توسط کره شمالی اظهار تاسف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای در واکنش به پرتاب موشک و ماهواره از سوی کره شمالی اعلام کرد: این اقدام نقض قطعنامه شورای امنیت درباره محدودیت استفاده از فناوری موشک های بالستیک از سوی آن کشور است.

عصر روز گذشته کره شمالی با پرتاب موفقیت آمیز موشک، ماهواره خود را در مدار زمین قرار داده است.

اقدام این کشور با مخالفت کشورهای منطقه و برخی قدرتهای فرامنطقه ای روبرو شده است.

آمریکا، ژاپن، و کره جنوبی این اقدام را به باد انتقاد گرفته اند. ایالات متحده معتقد است که این اقدام صلح و ثبات بین المللی را بر هم می زند.

وزارت خارجه روسیه گفت: این اقدام بی ثباتی را در منطقه افزایش می دهد.

روسیه همچنین از دیگر کشورها خواست تا از اقداماتی که می تواند تنش ها را در منطقه بیشتر کند دوری نمایند.