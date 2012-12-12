ملک عبدالله همچنان در بیمارستان/چه کسی عربستان را اداره می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، در سایه بیماری پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی، رئیس دفتر پادشاهی اداره همه امور این کشور را در دست گرفته است.



کهولت سن و بیماری "ملک عبدالله" و آلزایمر مزمن "ولیعهد" سبب شده است که اداره عربستان اکنون عملا در دست "خالد التویجری" رئیس دفتر پادشاهی قرار بگیرد.



فردی که با نام مستعار "مجتهد" به دلیل انتشار اخبار دقیق از مسائل پشت پرده خاندان حاکم در عربستان و خارج از این کشور شهرت بسیاری یافته، در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرد "پادشاه از بیمارستان خسته شده و اصرار دارد به بخش مراقبت داخل کاخ انتقال یابد؛ که احتمالا با وجود اصرار پزشکان برای باقی ماندن وی در بیمارستان، ملک عبدالله به کاخ منتقل شود".



مجتهد افزود: "وضعیت پادشاه به مرور بهتر می شود؛ ولی پزشکان نگران هستند که وضعیت قلب و ریه های وی پایدار نباشد و دوباره عوارض پس از عمل، وضعیت سلامتی وخیم شود".



وی تاکید کرد: پیش از ظاهر شدن پادشاه در تلویزیون، وضعیت سلامی وی دو بار رو به وخامت گذاشت؛ ولی ناگهان دو روز پیش از آن، حال ملک عبدالله بهتر شد.



مجتهد گفت : سلمان تا این لحظه جشن جایزه سنت نبوی(ص) در مدینه منوره را که قرار است طی روزهای آینده برگزار شود، لغو نکرده؛ که این امر بیانگر نبود نگرانی درباره جان پادشاه است؛ ولی با این حال پادشاه اکنون به شدت در حصار قرار گرفته و فقط خالد التویجری و فرزندش متعب و سلمان و یا محمد بن نایف به او دسترسی دارند.



به گزارش مهر به نقل از العالم، مجتهد خاطرنشان کرد: پیش بینی می شد که از نفوذ التویجری کاسته شده و سناریویی برای اخراج او طرح ریزی شود؛ ولی اکنون مسئله برعکس شده و التویجری از آلزایمر سلمان استفاده کرده و نفوذ خود را افزایش داده است.

وی ادامه داد: خالد التویجری با در اختیار داشتن مهر پادشاه، تقریبا همه وزارتخانه ها به جز وزارت کشور را تحت کنترل گرفته است؛ زیرا او نمی خواهد محمد بن نایف را در وزارت کشور تحریک کند . همچنین با نزدیک شدن زمان اعلام بودجه، همه جزئیات این مسئله در دست التویجری قرار گرفته و این نخستین باری است که فردی غیر از اعضای خاندان حاکم کاملا بودجه را در دست می ‌گیرد.

خاطر نشان می شود شنبه 27 آبان، ملک عبدالله به بیمارستان نظامی ریاض منتقل شد و تحت عمل جراحی در ناحیه ستون فقرات قرار گرفت.

پیشتر در اکتبر سال گذشته نیز، پادشاه عربستان تحت عمل جراحی قرار گرفت، عبدالله دو سال پیش دو بار در آمریکا عمل شده بود و به مدت سه ماه نیز خارج از عربستان به سر برد. عبدالله 88 ساله از سال 2005 میلادی در پی مرگ ملک فهد، زمام امور عربستان را به دست گرفته است، اما وضعیت جسمانی وی چندان رضایت بخش نیست.