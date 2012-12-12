11 موقوفه جدید در شهرستان شیروان ثبت شد

حجت الاسلام عظیم آسوده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر شهرستان شیروان با داشتن 707 موقوفه و بیش از دو هزار رقبه، بیشترین تعداد موقوفات خراسان شمالی را به خود اختصاص داده است.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری نیز تاکنون 11 فقره موقوفه جدید به ارزش ریالی بیش از پنج میلیارد ریال در این شهرستان شناسایی و ثبت شده است.

حجت الاسلام آسوده در ادامه در مورد کمک های این اداره برای ساخت و مرمت مساجد در مناطق محروم شهرستان شیروان نیز تصریح کرد: در دهه نخست ماه محرم سال جاری، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شیروان، یک میلیارد و 60 میلیون ریال کمک مالی برای نوسازی و مرمت 10 مسجد روستاهای محروم این شهرستان اختصاص داد.

وی اضافه کرد: علاوه بر این، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شیروان در سال جاری مبلغ یک میلیارد و 251 میلیون ریال کمک به مساجد و 405 میلیون ریال نیز کمک به امامزاده های این شهرستان اهدا کرده است.

به گفته حجت الاسلام آسوده در حال حاضر 324 باب مسجد شهری و روستایی در شهرستان شیروان وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون در خراسان شمالی چهار هزار و 314 فقره موقوفه با هفت هزار و 500 رقبه و نیز بیش از هزار مسجد روستایی و شهری وجود دارد.