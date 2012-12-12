به گزارش خبرنگار مهر، ناصر اقبالی صبح امروز در نشست خبری گفت: اکثریت رشته ها در دانشگاه آزاد با آزمون و از طریق سیستم سازمان سنجش برگزار می شود.

وی ادامه داد: تغییر رشته محل در مرحله بدون آزمون که ثبت نام آن از دی ماه آغاز می شود همچنین تغییر رشته محل در هر نیم سال تحصیلی برای داوطلبان بدون آزمون امکان پذیر است.

به گفته رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد درهیچ کدام از کد رشته محل های علوم پزشکی که شامل 182 رشته محل است، کنکور حذف نشده است.

وی درخصوص انتخاب رشته داوطلبان با آزمون اظهار داشت: انتخاب رشته و پذیرش داوطلبان با آزمون همانند گذشته توسط مرکز آزمون دانشگاه آزاد صورت می گیرد و صرفا برگزاری کنکور از طریق سازمان سنجش انجام می شود.

به گفته وی در فرآیند انتخاب رشته با آزمون داوطلبان رشته های دانشگاه آزاد امکان انتخاب رشته محل از 6 به عدد 20 افزایش یافت.

در فرایند برگزاری آزمون دانشگاه آزاد کمتر از 500 رشته محل دارای آزمون هستند که در این تعداد رشته محل ها، 20 هزار داوطلب برای تحصیل در مهر ماه سال آینده پذیرش می شوند.