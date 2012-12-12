به گزارش خبرنگار مهر، گرانی دلار در داخل کشور، بهانهای را به دست خودروسازان داده است تا بدون افزایش کیفیت و به بهانه افزایش قیمت ارز و واردات برخی از قطعات خود، قیمت را روز به روز افزایش دهند و تقاضاهای زیادی را راهی کمیته خودرو برای افزایش قیمت کنند.
این در شرایطی است که قیمت خودروهای داخلی در بازار در چند ماه گذشته مرتب افزایش پیدا کرده است و اما خبری از افزایش کیفیت یا شرط و شروطهای دولتی برای افزایش کارایی و کیفیت این خودروها در اختیار نیست. این در شرایطی است که با کاهش قیمت دلار و دیگر انواع ارز در بازار، چند روزی است که بازار خودروهای خارجی به لحاظ قیمت رو به آرامش گذاشته است.
اما اگر قیمت ارز در کشور پایین آید و بازار رو به آرامش نهد، اما خودروسازان حاضر نیستند که تخفیفی در قیمتهای خود دهند و همچنان بر افزایش قیمت خود پافشاری میکنند.
البته اشکال دیگر هم به اعضای کمیته خودرو برمیگردد که متاسفانه اطلاعرسانی دقیقی در این رابطه ندارند و بازار را در فضایی گنگ و غیرشفاف قرار دادهاند، به این معنا که مشخص نمیشود آیا افزایش قیمتی که برخی از نمایندگیهای خودرو در بازار دارند، با هماهنگی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و کمیته خودرو بوده است یا خیر، این افزایش قیمت خودسرانه صورت میگیرد.
حال هم کمیته خودرو با افزایش قیمت 4 مدل خودرو از گروه بهمن و پارسخودرو موافقت کرده است و قیمتهای جدید را نیز اعلام نموده است. اما تلاش خبرنگار مهر برای تماس با حداقل یکی از اعضای کمیته خودرو بینتیجه مانده است.
جدول قیمت جدید 4 مدل خودرو با موافقت کمیته خودرو
|نام شرکت
|نام محصول
|قیمت
|گروه بهمن
|سواری نیومزدا سدان تیپ3
|95 میلیون تومان
|پارس خودرو
|ماکسیما اتوماتیک
|85 میلیون تومان
|پارس خودرو
|تیانا مدل hight
|109 میلیون تومان
|پارس خودرو
|تیانا مدل mid
|103 میلیون تومان
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