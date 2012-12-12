  1. اقتصاد
۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۵

مهر خبر می‌دهد:

مصوبه جدید کمیته خودرو برای افزایش قیمت/ این بار گروه بهمن و پارس‌خودرو

مصوبه جدید کمیته خودرو برای افزایش قیمت/ این بار گروه بهمن و پارس‌خودرو

خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: کمیته خودرو در تداوم سیاست‌های موافقت با افزایش قیمت خودروهای داخلی، این بار با افزایش قیمت برخی از مدل‌های خودروهای تولیدی گروه بهمن و پارس خودرو موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، گرانی دلار در داخل کشور، بهانه‌ای را به دست خودروسازان داده است تا بدون افزایش کیفیت و به بهانه افزایش قیمت ارز و واردات برخی از قطعات خود، قیمت را روز به روز افزایش دهند و تقاضاهای زیادی را راهی کمیته خودرو برای افزایش قیمت کنند.

این در شرایطی است که قیمت خودروهای داخلی در بازار در چند ماه گذشته مرتب افزایش پیدا کرده است و اما خبری از افزایش کیفیت یا شرط و شروط‌های دولتی برای افزایش کارایی و کیفیت این خودروها در اختیار نیست. این در شرایطی است که با کاهش قیمت دلار و دیگر انواع ارز در بازار، چند روزی است که بازار خودروهای خارجی به لحاظ قیمت رو به آرامش گذاشته است.

اما اگر قیمت ارز در کشور پایین آید و بازار رو به آرامش نهد، اما خودروسازان حاضر نیستند که تخفیفی در قیمت‌های خود دهند و همچنان بر افزایش قیمت خود پافشاری می‌کنند.

البته اشکال دیگر هم به اعضای کمیته خودرو برمی‌‎گردد که متاسفانه اطلاع‌رسانی دقیقی در این رابطه ندارند و بازار را در فضایی گنگ و غیرشفاف قرار داده‌اند، به این معنا که مشخص نمی‌شود آیا افزایش قیمتی که برخی از نمایندگی‌های خودرو در بازار دارند، با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و کمیته خودرو بوده است یا خیر، این افزایش قیمت خودسرانه صورت می‌گیرد.

حال هم کمیته خودرو با افزایش قیمت 4 مدل خودرو از گروه بهمن و پارس‌خودرو موافقت کرده است و قیمت‌های جدید را نیز اعلام نموده است. اما تلاش خبرنگار مهر برای تماس با حداقل یکی از اعضای کمیته خودرو بی‌نتیجه مانده است.

جدول قیمت جدید 4 مدل خودرو با موافقت کمیته خودرو

نام شرکت نام محصول قیمت
گروه بهمن سواری نیومزدا سدان تیپ3 95 میلیون تومان
پارس خودرو ماکسیما اتوماتیک 85 میلیون تومان
پارس خودرو تیانا مدل hight 109 میلیون تومان
پارس خودرو تیانا مدل mid  103 میلیون تومان
کد مطلب 1764356

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