به گزارش خبرنگار مهر، گرانی دلار در داخل کشور، بهانه‌ای را به دست خودروسازان داده است تا بدون افزایش کیفیت و به بهانه افزایش قیمت ارز و واردات برخی از قطعات خود، قیمت را روز به روز افزایش دهند و تقاضاهای زیادی را راهی کمیته خودرو برای افزایش قیمت کنند.

این در شرایطی است که قیمت خودروهای داخلی در بازار در چند ماه گذشته مرتب افزایش پیدا کرده است و اما خبری از افزایش کیفیت یا شرط و شروط‌های دولتی برای افزایش کارایی و کیفیت این خودروها در اختیار نیست. این در شرایطی است که با کاهش قیمت دلار و دیگر انواع ارز در بازار، چند روزی است که بازار خودروهای خارجی به لحاظ قیمت رو به آرامش گذاشته است.

اما اگر قیمت ارز در کشور پایین آید و بازار رو به آرامش نهد، اما خودروسازان حاضر نیستند که تخفیفی در قیمت‌های خود دهند و همچنان بر افزایش قیمت خود پافشاری می‌کنند.

البته اشکال دیگر هم به اعضای کمیته خودرو برمی‌‎گردد که متاسفانه اطلاع‌رسانی دقیقی در این رابطه ندارند و بازار را در فضایی گنگ و غیرشفاف قرار داده‌اند، به این معنا که مشخص نمی‌شود آیا افزایش قیمتی که برخی از نمایندگی‌های خودرو در بازار دارند، با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و کمیته خودرو بوده است یا خیر، این افزایش قیمت خودسرانه صورت می‌گیرد.

حال هم کمیته خودرو با افزایش قیمت 4 مدل خودرو از گروه بهمن و پارس‌خودرو موافقت کرده است و قیمت‌های جدید را نیز اعلام نموده است. اما تلاش خبرنگار مهر برای تماس با حداقل یکی از اعضای کمیته خودرو بی‌نتیجه مانده است.

جدول قیمت جدید 4 مدل خودرو با موافقت کمیته خودرو