کارگاه های آموزشی جنگ نرم در استان سمنان برگزار شد

مهدی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این که شناخت موضوعی پدافند غیر عامل از اولویت های اصلی کشور در مقابله با جنگ نرم است، گفت: در این راستا کارگاه آموزشی با عنوان جنگ نرم در پنج شهرستان، شاهرود، دامغان، سمنان، گرمسار و مهدیشهر ویژه اعضای باشگاه فرهنگی جوان برگزار شد.

وی خاطر نشان کرد: هدف این کارگاه های آموزشی یک روزه آشنا کردن جوانان با شیوه های مختلف دشمن در جنگ نرم در عرصه حکومت و راهکارهای مقابله باجنگ نرم دشمن است.

کارشناس امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در پایان یادآور شد: بیش از 200 نفر از اعضای این باشگاه در استان آموزش های لازم در زمینه شیوه های جنگ نرم، جنگ نرم و از میان بردن وحدت، ولایت اصلی ترین هدف دشمن در جنگ نرم، راه های مقابله با جنگ نرم آموزش دیدند.