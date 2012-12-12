  1. عناوین کل
۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۰

آیت الله نمازی:

کارگزارن خدمت بی منت را سرلوحه امور خود قرار دهند

کارگزارن خدمت بی منت را سرلوحه امور خود قرار دهند

کاشان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان گفت: کارگزاران و مدیران باید در اداره جامعه از حضرت علی (ع) الگو گیرند وخدمت بی منت را سرلوحه امور خود قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالنبی نمازی سه شنبه شب در نشست شورای اداری این شهرستان،با اشاره به نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر پوشاندن عیوب دیگران را به مسئولان توصیه کرد و افزود: تا آن جائیکه می توانید عیب وایراد دیگران را پنهان کنید.

وی اظهار داشت: در صورت انجام این کار نتیجه و پاداش آن نصیب خود شما خواهد شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری شجاعت را از دیگر خصوصیات یک مدیر موفق برشمرد و افزود: مدیران نظام جمهوری اسلامی باید با زیرکی و هوشیاری تحت تاثیر ظواهر افراد متملق و چاپلوس قرار نگیرند.

آیت الله نمازی دوری از تخریب و شایعه پراکنی را همچنین به مسئولان تاکید کرد و گفت: مدیران باید مراقب کارکنانی که با ایجاد شایعه درصدد تخریب دیگر همکاران هستند باشند.

وی خدمت در نظام جمهوری اسلامی و حکومت دینی را از افتخارات کارگزاران این انقلاب دانست و افزود: علت به هم ریختگی جهان نبود نظام توحیدی برای اداره کشورهاست.

کد مطلب 1764363

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید