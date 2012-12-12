کارگزارن خدمت بی منت را سرلوحه امور خود قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالنبی نمازی سه شنبه شب در نشست شورای اداری این شهرستان،با اشاره به نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر پوشاندن عیوب دیگران را به مسئولان توصیه کرد و افزود: تا آن جائیکه می توانید عیب وایراد دیگران را پنهان کنید.

وی اظهار داشت: در صورت انجام این کار نتیجه و پاداش آن نصیب خود شما خواهد شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری شجاعت را از دیگر خصوصیات یک مدیر موفق برشمرد و افزود: مدیران نظام جمهوری اسلامی باید با زیرکی و هوشیاری تحت تاثیر ظواهر افراد متملق و چاپلوس قرار نگیرند.

آیت الله نمازی دوری از تخریب و شایعه پراکنی را همچنین به مسئولان تاکید کرد و گفت: مدیران باید مراقب کارکنانی که با ایجاد شایعه درصدد تخریب دیگر همکاران هستند باشند.

وی خدمت در نظام جمهوری اسلامی و حکومت دینی را از افتخارات کارگزاران این انقلاب دانست و افزود: علت به هم ریختگی جهان نبود نظام توحیدی برای اداره کشورهاست.