چرایی فقدان فرهنگ کار جمعی در ایران/ نیاز به کار جدی داریم

دکترعین الله خادمی در مورد دلایل اینکه ما ایرانیها فرد محور هستیم و فرهنگ کار جمعی نداریم به خبرنگار مهر گفت:
با مطالعهای که در محیطهای دانشگاهی انجام دادهام بنده هم این مسئله را تأکید میکنم. نداشتن فرهنگ کار جمعی به این بر میگردد که ما بر دو اصل کار جمعی اشراف نداریم؛ یکی اینکه باید با اصول و ضوابط کار جمعی آشنا باشیم و در گام بعد که مهمتر از گام نخست است پایبندی به آن اصول و ضوابط در بیشتر افراد جامعه وجود ندارد.
این محقق و پژوهشگر حوزه فرهنگ وفلسفه افزود: عدم آگاهی ما بر اصول و ضوابط یک کار جمعی درست و عدم پایبدیمان بر این اصول و ضوابط باعث شده افراد احساس کنند در یک کار جمعی حقشان ضایع میشود و به همین خاطر در یک کار جمعی مشارکت نمیکنند.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه تصریح کرد: لذا در هر دو بعد نیاز به کار جدی داریم تا فرهنگ کار جمعی در کشور گسترش یابد.
استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی درمورد اثرات و تبعات عدم فرهنگ جمعی یادآورشد: فرد به عنوان یک نیرو، توانایی محدودی دارد و در هر بخشی که بخواهد وارد شود فیزیکی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، علمی و... تواناییاش محدود است. به همین خاطر هر فردی میتواند گوشهای از یک کار بزرگ را بر عهده بگیرد.
این محقق و پژوهشگر حوزه فرهنگ وفلسفه در آخر عنوان کرد: علاوه بر این همه زوایای هر کاری از چشم یک فرد دیده نمیشود و زوایایی پنهان میماند که باعث میشود کار عمیق و دقیق انجام نگیرد. اگر هر کسی زاویهای را ببیند و در جمع همه زوایا دیده شوند علاوه بر هم افزایی توانها در یک کار جمعی باعث میشود ابعاد مختلف قضیه شکافته شود و بر عمق مطلب افزوده شود.
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