چرایی فقدان فرهنگ کار جمعی در ایران/ نیاز به کار جدی داریم

دکترعین الله خادمی در مورد دلایل اینکه ما ایرانی‏ها فرد محور هستیم و فرهنگ کار جمعی نداریم به خبرنگار مهر گفت:

با مطالعه‏ای که در محیط‎های دانشگاهی انجام داده‏ام بنده هم این مسئله را تأکید می‎کنم. نداشتن فرهنگ کار جمعی به این بر می‎گردد که ما بر دو اصل کار جمعی اشراف نداریم؛ یکی اینکه باید با اصول و ضوابط کار جمعی آشنا باشیم و در گام بعد که مهمتر از گام نخست است پایبندی به آن اصول و ضوابط در بیشتر افراد جامعه وجود ندارد.

این محقق و پژوهشگر حوزه فرهنگ وفلسفه افزود: عدم آگاهی ما بر اصول و ضوابط یک کار جمعی درست و عدم پایبدیمان بر این اصول و ضوابط باعث شده افراد احساس کنند در یک کار جمعی حقشان ضایع می‏شود و به همین خاطر در یک کار جمعی مشارکت نمی‏کنند.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه تصریح کرد: لذا در هر دو بعد نیاز به کار جدی داریم تا فرهنگ کار جمعی در کشور گسترش یابد.

استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی درمورد اثرات و تبعات عدم فرهنگ جمعی یادآورشد: فرد به عنوان یک نیرو، توانایی محدودی دارد و در هر بخشی که بخواهد وارد شود فیزیکی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، علمی و... توانایی‎اش محدود است. به همین خاطر هر فردی می‎تواند گوشه‏ای از یک کار بزرگ را بر عهده بگیرد.

این محقق و پژوهشگر حوزه فرهنگ وفلسفه در آخر عنوان کرد: علاوه بر این همه زوایای هر کاری از چشم یک فرد دیده نمی‎شود و زوایایی پنهان می‎ماند که باعث می‎شود کار عمیق و دقیق انجام نگیرد. اگر هر کسی زاویه‏ای را ببیند و در جمع همه زوایا دیده شوند علاوه بر هم افزایی توان‏ها در یک کار جمعی باعث می‎شود ابعاد مختلف قضیه شکافته شود و بر عمق مطلب افزوده شود.