عباس جهان بینی امروز در حاشیه بازدید از مجموعه ورزشی جانبازان قم در تشریح موفقیت های ورزش قم در 9 ماه گذشته از سال 1391 در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: این اداره کل با فعالیت 45 هیئت ورزشی در تعامل صحیح و سازنده گام های موثری برای توسعه ورزش قهرمانی و همگانی بر می دارد.



وی ادامه داد: جمعیت ورزشکاران سازمان یافته قم در سال جاری نزدیک به 40 هزار نفر می رسد و این در حالی است که ورزش قم بیش از 50 هزار ورزشکار غیر سازمانی دارد و در مجموع شاهد هستیم که هر روز بر استقبال مردم از ورزش افزوده می شود.



مدیرکل ورزش و جوانان قم تصریح کرد: ورزشکاران قمی در رشته های مختلف ورزشی استعدادهای بسیار خوبی در عرصه قهرمانی دارند و در همین سال جاری موفق به کسب بیش از 30 مدال از رقابت های مهم جهانی، بین المللی و آسیایی شده اند.



وی افزود: گل سر سبد و چهره شاخص ورزشکاران قمی مدال آور از رقابت های مهم برون مرزی هادی علیزاده پورنیا جوان اول کشتی فرنگی استان قم است که به تنهایی در مسابقات جهانی، آسیایی و بین المللی توانسته است پنج مدال طلا و برنز کسب کند که این یک عملکرد کم نظیر را نشان می دهد.



جهان بینی ابراز داشت: امیر مهدی زاده در سال جاری یکی از به یادماندنی ترین موفقیت های ورزش قم را در ذهن مسئولان و مردم قم و کشورمان به ثبت رساند و در رقابت های کاراته قهرمانی جهان در کشور فرانسه با مدال طلای ارزشمند خود موجب سرافزازی ورزش قم و همچنین کسب مدال طلای جهان بعد از شش سال برای کاراته کشورمان شد.



وی عنوان داشت: در سایر رشته ها نظیر کاراته، ورزش های رزمی، تکواندو، ووشو و جودو نیز در عرصه بین المللی صاحب عنوان هستیم به خصوص در رشته ورزشی ووشو که برای نخستین بار در تاریخ ورزش قم امسال امیر نجفی پور توانست در رقابت های قهرمانی جهان مدال ارزشمند نقره را به ارمغان بیاورد.



مدیرکل ورزش و جوانان قم یادآور شد: خوشبختانه ورزش قم در سال های آنقدر رشد و پیشرفت داشته که خوشبختانه همه ساله شاهد درخشش ورزشکاران قمی در تیم های ملی اعزامی کشورمان به رقابت های مهم برون مرزی هستیم.



وی بیان داشت: قم در بوکس، کشتی، کاراته، تکواندو، ووشو، ورزش های رزمی و چندین رشته ورزشی دیگر در حال حاضر در کشور حرف اول را می زند اما در بین رشته هایی که المپیکی و پارالمپیکی هستند، استعدادها را شناسایی کرده و با سرمایه گذاری بر روی آنها می خواهیم در المپیک آینده قم نیز در کاروان ورزشی کشورمان حضوری چشمگیر از ورزشکاران قمی را شاهد باشیم.

