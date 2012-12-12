گردهمایی مدیران باشگاهها و درمانگاه های فرهنگیان کشور برگزارشد

به گزارش خبرنگار مهر، این گردهمایی که صبح چهارشنبه با حضور مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش و مدیران منتخب مراکز فرهنگی و درمانی فرهنگیان کشور برگزار شد به مدت دو روز ادامه دارد.

معاون توسعه و پشتیبانی منابع انسانی آموزش و پرورش فارس در این مراسم به خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه در سطح کشور با جمعیت یک میلیون نفری معلمان روبرو هستیم که با افراد خانواده تعداد آنها به چندین میلیون نفر می رسد هر ساله جلساتی برای هماهنگی به منظور خدمات رسانی بهتر به جهت رفاهی و درمانی به این قشر برگزار می شود.

ابراهیم حسینی تصریح کرد :علاوه بر این در گردهمایی صحبت های لازم برای آمادگی مدیران مراکز فرهنگی در راستا ارائه بهترین خدمات به فرهنگیان در ایام عید نیز انجام می شود.

وی ادامه داد: براساس برنامه ریزی هاعید سال 92پذیرش و ثبت نام فرهنگیان در مراکز مربوط به این قشر فقط از طریق اینترنت صورت می گیرد تا بدین وسیله خدمات رسانی بهتری انجام شود.

حسینی اضافه کرد: همچنین عید 92 از طریق نرم افزار وزارت آموزش و پرورش با تمامی استانها ارتباط دارد تا بدین وسیله مسئولان مربوطه از تعداد مهمان های مراکز مختلف فرهنگیان در سطح کشور آگاه باشند.

ساخت دو درب حرم کاظمین توسط آموزش و پرورش فارس

وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: در ایام محرم فرهنگیان استان فارس تصمیم گرفتند بانی ساخت دو درب حرم کاظمین شوند که هزینه ساخت آنها 1.5 میلیارد تومان است و این طرح با همکاری ستاد عتبات عالیات فارس انجام می شود.

معاون توسعه و پشتیبانی منابع انسانی آموزش و پرورش فارس اضافه کرد: حضور در این طرح داوطلبانه است وفرهنگیان علاقمندان درصورت تمایل می توانند در دوره ای 10 ماه از حقوق خود هر میزان پول که تمایل داشتند به ساخت درب های حرم کاظمین کمک کنند.

بیش از 400 مدرسه فارس آماده گاز کشی

حسینی در مورد وضعیت گاز کشی مدارس استان فارس نیز اظهار داشت: از سال گدشته به تمامی مدیران مدارس فارس اعلام شده که حق استفاده از بخاری غیر استاندارد را محیط مدرسه ندارند و در صورت تخلف با افراد برخورد می شود.

وی یاد آور شد: هم اکنون بیش از 400 مدرسه فارس آماده گاز کشی هستند که انجام عملیات گاز رسانی به آنها جزء تعهدات اداره گاز استان است.