نخستین همایش "تفکر برتر و انسان خلاق" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین همایش "تفکر برتر و انسان خلاق" به مدت یک روز به همت بسیج دانشجویی دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) برگزار شد.

جلیل معماریانی مدیرعامل مجتمع فرهنگی انتشاراتی کتاب‌ پردازان به اهمیت تفکر و تعقل در زندگی انسان اشاره کرد و اظهار کرد: آنچه انسان را از سایر موجودات متمایز می‌سازد، توانایی عظیم قدرت تفکر و تعقل اوست.

مدیرعامل مجتمع فرهنگی انتشاراتی کتاب‌ پردازان با اشاره به جایگاه و نقش تفکر در زندگی نقش اساسی دارد، گفت: استفاده از نیروی تفکر به‌ مثابه‌ جاری‌شدن آب‌های راکد و رودخانه‌های خشکیده درون وجودمان است و همچنین درک نسیم حاصل از زندگی هدفمند در گرو تفکر است و تفکری که با طرح سؤال آغاز می‌شود با تدبر در طبیعت، نعمت‌ها، جامعه، تاریخ و خود انسان تغذیه می‌شود.

100 قلم گیاه دارویی در داروخانه امام رضا(ع) عرضه می‌شود

مسئول بخش گیاهان دارویی داروخانه مرکزی امام رضا(ع) گفت: 100 قلم گیاه دارویی در داروخانه مرکزی امام رضا(ع) وابسته به آستان قدس رضوی عرضه می‌شود.

عباس زجاجی اظهار کرد: بسته‌بندی گیاهان دارویی 50 گرمی بوده و هر یک از آنها دارای یک بروشور راهنمای مصرف است که شامل اطلاعاتی هم‌چون نام ایرانی گیاه، نام علمی گیاه، مهم‌ترین و رایج‌ترین موارد مصرف، مواد مؤثره و ترکیبات شیمیایی گیاه، طرز تهیه، مقدار مصرف، موارد منع مصرف، مصرف در بارداری و شیردهی، عوارض جانبی و ملاحظات است.

مسئول بخش گیاهان دارویی داروخانه مرکزی امام رضا(ع) با بیان اینکه بیماران می‌توانند با مراجعه به این بخش از مشاوره‌ داروسازان و کارشناسان گیاهان دارویی در زمینه مصرف گیاهان دارویی وآگاهی در زمینه تداخلات دارویی بهره‌مند شوند، افزود: گیاهان دارویی موجود در این بخش به شکل ریشه، گل و برگ گیاه بسته‌بندی شده است.

زجاجی بیان کرد: گیاهان دارویی موجود در این مرکز به صورت تفکیک شده برای بیماران دارای اختلالات تنفسی، گوارشی، اعصاب و روان، پوست و مو، قلب، زنان، اطفال و اورولوژی(کلیه و مجاری ادراری) تهیه شده است.

نخستین همایش دانش‌آموزی "علوم پایه" برگزار می‌شود

مدیر پژوهش‌سرا و مجتمع علمی و ورزشی امام رضا(ع) از برگزاری نخستین همایش دانش‌آموزی "علوم پایه" از سوی این مرکز علمی و پژوهشی خبر داد.

مهدی صباغ‌مقدم اظهار کرد: این همایش در سطح استانی تدارک دیده شده است و دانش‌آموزان علاقه‌مند می‌توانند آثار علمی خود را تا 15 اسفندماه به دبیرخانه برگزاری این همایش ارسال کنند.

مدیر پژوهش‌سرا و مجتمع علمی و ورزشی امام رضا(ع) طراحی آزمایش‌های خلاقانه در چارچوب کتاب‌های درسی، شبیه‌سازی کامپیوتری مفاهیم علمی،کاربرد علوم در صنعت و زندگی، عکس‌برداری علمی و مباحث بین‌رشته‌ای مانند کاربرد شیمی و فیزیک در زیست‌شناسی را محورهای همایش دانش‌آموزی علوم پایه عنوان کرد.

54 هزارجلد کتاب در کتابخانه مجتمع فرهنگی شهید آیت الله مدرس(ره)

مدیرعامل موسسه آستانه مبارکه حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع) و آرامگاه شهید آیت الله مدرس (ره) گفت: کتابخانه مجتمع فرهنگی شهیدآیت‌الله مدرس(ره) دارای 54 هزار جلد کتاب و 13 هزار و 500 نفر عضو است.

عباس ذوالفقاری اظهار کرد: کتابخانه این مجتمع با مساحتی حدود 825 متر مربع در سه طبقه با چهار هزار و 713 جلد کتاب همزمان با سالگرد شهادت این عالم مجاهد در سال 1375 تاسیس شده است.

مدیرعامل موسسه آستانه مبارکه حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع) و آرامگاه شهید آیت الله مدرس (ره) افزود: منابع غنی، فضای مطالعاتی مناسب، سیستم قفسه باز، وجود مراکز دانشگاهی مختلف در سطح شهرستان و نبود کتابخانه‌ای با این سطح در شهرستان‌های اطراف سبب شده کتابخانه مجتمع فرهنگی شهید آیت الله مدرس (ره) به مرکز تحقیق و پژوهش تبدیل شود.

ذوالفقاری با بیان اینکه این مرکز مورد توجه خاص دوست‌داران دانش، اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها و حوزه‌ها قرار گرفته است، گفت: روزانه بیش از 900 نفر از خدمات این مرکز استفاده می‌کنند.