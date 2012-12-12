آمریکا حضور خود را در فیلیپین افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در مطلبی به نقل از مقام های فیلیپینی می نویسد: مقام های ارشد آمریکایی و فیلیپینی امروز چهارشنبه در مانیل دیدار کردند تا در باره تقویت روابط اقتصادی و امنیتی توافقاتی را بعمل آورند.

این اقدام دو کشور در حالی است که اختلافات فیلیپین با چین در حوزه مرزهای دریایی بطور بی سابقه ای افزایش یافته است.

مقام های دیپلماتیک و دفاعی فیلیپین همچنین اعلام کردند که انتظار می رود در آینده و در نتیجه این توافق؛ کشتی ها، نیروها و هواپیماهای بیشتری از آمریکا در تمرین های آموزشی و عملیات های مربوط به امداد و نجات در این کشور دیده شوند.

کارلوس سورتا معاون وزیر خارجه فیلیپین در امور آمریکا گفت: آنچه که ما هم اکنون در حال بحث درباره آن هستیم. افزایش حضور معقولانه نیروهای آمریکایی است.

وی اضافه کرد که یک رزمایش و تمرین مشترک نظامی این هفته بین دو کشور تصویب خواهد شد.

در همین رابطه یک مقام آمریکایی گفته که واشنگتن به جای حرکت و فعالیت مستقیم در آبهای مرزی مورد منازعه فلیپین با چین در دریای چین جنوبی، خواهان تمرکز بر تقویت روابط با متحدین قدیمی در حوزه های امنیتی و اقتصادی است.