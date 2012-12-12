شش اولویت پدافند غیرعامل/ استفاده از مولفه های قدرت باید هوشمندانه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در اولین دوره آموزشی تخصصی شرکت های مهندسین مشاور در پدافند غیر عامل که به منظور ارتقاء دانش فنی این حوزه برگزار شد، گفت: پدافند غیر عامل در برخی مولفه ها موضوعی جدید است و باید نگاه ویژه ای به آن داشت، باید ابتدا به مبانی آن پرداخت شود، پدافند غیر عامل از تقابل دو مفهوم امنیت و تهدید به وجود می آید و در نظام مهندسی نیز این دو عنصر وجود دارد ولی بسیاری از مباحث آن جدید است.

وی ادامه داد: پدافند غیر عامل یک نظام دفاعی است که از ابتدای خلقت بشر وجود داشته است، انسان ها تلاش داشتند در مقابل هر تهدید بایستند اولین تهدید انسان ها تهدید طبیعی است که با نگاه مهندسی سعی در مقابله با آن داشتند، در حوزه اجتماعی نیز تهدیدات به صورت انسان ساز بوده و توسط انسان ساخته شده که مقابله با آن بسیار سخت است.

دکتر جلالی در خصوص کاربرد پدافند غیر عامل در نظام مهندسی گفت: رد پای پدافند غیر عامل به صورت نظام مهندسی را می توان در گذشته و در نحوه ساختن شهرها و قلعه ها مشاهده کرد. پدافند غیر عامل در زمان های مختلف و در امنیت مردم برای پایداری حکوت وجود داشته است نمونه آن ارگ بم است که با توجه به ساختار دفاعی ممتاز پیچیده و معماری آن، نمونه ای از وجود پدافند غیر عامل در آن زمان است که عناصر تهدید در آن مورد بررسی قرار گرفته و برای مقابله با آن از راهکارهای پدافند غیر عامل استفاده شده است، لذا تلاش این حوزه استفاده از نظامات مهندسی گذشته به صورت بومی و جدید است.

سردار جلالی جنگ ها را به چهار نسل تقسیم کرد و گفت: نسل اول جنگ بر پایه سلاح سرد بود و زمان طولانی را به خود اختصاص داد. نسل دوم با پیدایش باروت آغاز شد نسل سوم با ساخت توپ جنگی مدل پیشرفته تری از مدل دوم بود و نسل چهارم جنگ های امروزی در هر کدام از جنگ ها اعم از سرد یا گرم استراتژی پدافند در آن نیز تغییر کرده است و با پیدایش هر نسل سلاح های نسل گذشته کارآیی خود را از دست داده به عنوان اشیای تاریخی به موزه پیوسته است.

وی در خصوص نسل چهارم جنگ گفت: جنگی که هم اکنون جوامع با آن دست به گریبان می باشند را آمریکا از سال 1990 و بعد از جنگ عراق با کویت به کاربرد نسل سوم تاکید بر جنگ سخت داشت ولی جنگ نسل چهارم به سوی جنگ نرم گسترش یافته و در زمینه های مختلف کارآیی داشت که از جمله مهمترین آن می توان به جنگ روانی اشاره کرد.

جلالی گفت: در جنگ های نسل اول تا سوم برنامه ریزی بر اساس جنگ سخت بود و جنگ نرم نقش پشتیبان کننده داشت ولی در نسل چهارم جنگ جای خود را عوض نموده و پایه ریزی بر اساس جنگ نرم و مولفه های ان است از خصوصیت دیگر آن حمله به مراکز حیاتی و حساس کشور است که علاوه بر خسارت مالی باعث جنگ روانی بین مردم و حکومت می شود مانند جنگ رژیم صهیونیستی و لبنان که با حمله صهیونیست به تاسیسات فاضلاب کشور لبنان علاوه بر اختلال در بهداشت عمومی، باعث نارضایتی مردم شد لذا در جنگ نسل چهارم پایه گذاری بر اساس جنگ مردم محور بوده تا رابطه بین مردم و حکومت سست شود و به هدف خود که نابودی کشور مورد تخاصم است دست یابد که آمریکایی ها از آن با عنوان جنگ بی قاعده نام می برند.

جلالی با اشاره به اینکه در هر حوزه از جنگ باید دفاع متناسب با نوع تهدید به صورت نظام فنی و مهندسی انجام گیرد گفت: در تهدیدات دفاع دو لایه است لایه بیرونی که در حوزه نظامی و عبارت از دفاع موشکی دریایی، هوایی، زمینی، فضایی، پدافند هوایی و مقاومت مردم است و لایه درونی دفاع غیر نظامی یا پدافند غیر عامل که عبارت از دفاع فرهنگی، اقتصادی، بیولوژیک، اداره مردم در زمان بحران و سایبر است که این دو لایه از دفاع توسط یک فرماندهی منسجم کنترل می شود.

فرمانده قرارگاه دفاع سایبری گفت: در پدافند غیر عامل چهار سرمایه انسانی با مردم، فیزیکی با زیر ساخت، سایبری که در فضای سایبر قابل پردازش، حفاظت و قابل حمله است و آخرین سرمایه ملی و معنوی می باشد که نماد یک کشور را شامل می شود.

وی در تشریح ویژگی های دفاع غیر عامل گفت: ابتدا باید هوشمندانه از مولفه های قدرت استفاده کرده با استفاده از دفاع فنی و مهندسی و به کار بردن تمامی امکانات قابلیت دفاع را بالا برده و در نهایت با بکارگیری دانش علمی امنیت در مقابل تهدید را افزایش دهیم که از جمله خصوصیات این نوع دفاع می توان به مکمل بودن با دفاع عامل به روز کردن فناوری، چند لایه بودن و مردمی بودن آن اشاره کرد.

جلالی در خاتمه گفت: اولویت های پدافند غیرعامل را می توان قابلیت اداره مردم، حفاظت از جان مردم در برابر تهدیدات، حفظ پیوستگی مردم با حکومت، حفظ سرمایه سایبری، حفظ آستانه تحمل مردم و حفظ و استقلال کشور برشمرد.