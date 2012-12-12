  1. هنر
۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۴

حمایت شان پن از هوگو چاوز

حمایت شان پن از هوگو چاوز

"شان پن" بازیگر سینمای هالیوود در اقدامی جالب توجه در مراسم دعا برای سلامتی هوگو چاوز در بولیوی حاضر شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، به نقل از هالیوود ریپوتر شان پن، چاوز را یکی از مهمترین سیاستمداران جهان خواند و گفت: در اینجا حاضر شده ام تا برای سلامتی وی دعا کنم.

وی در این مراسم که با استقال گسترده هواداران حزب چپ رو به رو شد، پن با انتقاد از سیاست‌های آمریکا تلاش رسانه‌های غربی را برای ناموجه جلوه دادن دولت ونزوئلا تقبیح کرد.

این در حالی است که پن چندسال پیش نیز در اقدامی ناگهانی به کشورمان سفرکرده بود و در این سفر نیز از سیاست های جنگ طلبانه غربی انتقاد کرده بود.

هوگو چاوز در حال حاضر برای درمان بیماری سرطان در کوبا به سر می‌برد.

کد مطلب 1764403

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها