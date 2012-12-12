حمایت شان پن از هوگو چاوز

به گزارش خبرنگار مهر ، به نقل از هالیوود ریپوتر شان پن، چاوز را یکی از مهمترین سیاستمداران جهان خواند و گفت: در اینجا حاضر شده ام تا برای سلامتی وی دعا کنم.

وی در این مراسم که با استقال گسترده هواداران حزب چپ رو به رو شد، پن با انتقاد از سیاست‌های آمریکا تلاش رسانه‌های غربی را برای ناموجه جلوه دادن دولت ونزوئلا تقبیح کرد.

این در حالی است که پن چندسال پیش نیز در اقدامی ناگهانی به کشورمان سفرکرده بود و در این سفر نیز از سیاست های جنگ طلبانه غربی انتقاد کرده بود.

هوگو چاوز در حال حاضر برای درمان بیماری سرطان در کوبا به سر می‌برد.