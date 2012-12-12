جلسات مجمع پیشگیری از وقوع جرم در استانها برگزار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مصدق پیش از ظهر چهارشنبه در مجمع پیشگیری از وقوع جرم درسازمان قضایی نیروهای مسلح استان که با هدف سهولت در تحقیقات میدانی وهمه جانبه ومشارکت کلیه عوامل دخیل استانی در نیروهای مسلح برگزار شد، اظهار داشت: درراستای اجرای اصل 156 قانون اساسی سازمان قضایی نیروهای مسلح، از سال 76 پیشگیری از وقوع جرم را در سه برنامه پنج ساله در دستورکار خود قرار داد.

وی افزود: پنج سال اول اجرای این برنامه آسیب شناسی بود ودر برنامه پنج ساله دوم آسیب زدایی و در سومین مرحله عملیاتی کردن راهکارها بود که امسال اخرین سال اجرای این برنامه است.

وی با بیان اینکه همه بخش های نیروهای مسلح درراستای پیشگیری از وقوع جرم گام برداشته اند، گفت: جلسات مجمع پیشگیری از وقوع جرم دراستان ها با همکاری همه فرماندهان نظامی وانتظامی درسراسرکشور، درراستای اقتدار نیروهای مسلح برگزار می شود.

معاون حقوقی و قضایی نیروهای مسلح در ادامه بیان داشت:در همه دنیا اعضای نیروهای مسلح را از بین بهترین ها انتخاب می کنند ودرایران هم به همین صورت است واصل هم بر این است.



وی تصریح کرد:حضرت علی( ع) در نامه به مالک اشتر در رابطه به نیروهای مسلح فرموده اند: نیروهای مسلح پناهگاه استوار مردم هستند و زینت، وقار زمامداران، شکوه و عزت دین و راه های تحقق امنیت در جامعه هستند.



وی با بیان اینکه نیروهای مسلح پشتوانه مردم هستند گفت: زندگی بدون نیروهای مسلح امکان پذیر نیست و اساسا مردم نمی توانند بدون نیروهای مسلح زندگی کنند.



وی بیان داشت: در مقایسه با جامعه ارتکاب جرم در بین نیروهای مسلح بسیار کمتر است اما با توجه به اینکه یک جرم نیز در بین نیروهای مسلح زیاد است همه مسئولان در نیروهای مسلح دست به دست هم داده اند تا از وقوع جرم در این نهاد های مقدس پیشگیری کنند.