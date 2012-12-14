نتایج مهم انقلاب اسلامی برای بشریت/ انقلاب اسلامی انقلابی معنوی بود

اگر بخواهیم نتایج معنوی انقلاب اسلامی را بیان کنیم، بایستی نتابج مکتب اسلام اولیه را مد نظر قرار دهیم. سه تغییر عمده در دوران پیامبر اکرم(ص) به وجود آمد که شباهت بسیاری به انقلاب اسلامی ایران دارد.

احیای انسانیت: پیش از بعثت حضرت رسول(ص)، بشریت مرده بود و در بند بدعتها، خرافات و رسوم غلط و تعصبهای نژادی، قبیله ای قرار گرفته بود ولی بعثت پیامبر اکرم(ص) به انسان مرده روح و جان تازه ای بخشید.

احیای دین و شریعت: در عصر حاضر، انسان به خاطر دوری از احکام الهی، دین حقیقی و شریعت واقعی خود را به دست فراموشی سپرده و چیزهای منافی با ارزشهای انسانی، بر مردم غالب گشته است. پیامبر اسلام(ص) برای سامان بخشیدن زندگی مردم، آنها را با احکام خداوندی، عقاید و دین حقیقی آشنا کرد.

تشکیل جامعه براساس احکام الهی: به وجود آمدن یک جامعه کامل، برای هدایت و تربیت صحیح انسان از دیگر نتایج ظهور اسلام است. پیغمبر اکرم(ص) با رهبری و هدایت خود، یک جامعه کامل را بنیان نهادند و با برداشتن موانع و عوامل عقب ماندگی و جاهلیت جامعه، جامعه ای براساس احکام الهی به وجود آوردند.

در عصر حاضر انقلاب اسلامی را از لحاظ نتایج، می توان این گونه مقایسه کرد. ما می توانیم بگوئیم که این انقلاب به رهبری امام خمینی(ره) نیز سه نتیجه مهم برای جامعه انسانیت در برداشت و جامعه اسلامی از این نتایج بهره مند شد. یکی از این نتایج، احیای انسانیت است. در آن زمانی که انسانیت در سطح جهامی پایمال شده بود و انسان به ماده گرایی روی آورده بود و جهالت بر جامعه انسانی غالب گشته بود، انقلابی به وجود آمد که باعث احیای انسانیت شد و نویدبخش ارزشهای معنوی و اخلاقی بود. در کشور غربزده ایران، چنان انقلاب انسان سازی شکل گرفت که انسان را از بردگی نجات بخشید و به او هویت عطا نمود.

این انقلاب معنوی، انسان را احیا کرد. نتایج این انقلاب نه تنها کشور ایران را در بر گرفت؛ بلکه پیروزی انقلاب اسلامی توجه تمام اندیشمندان و صاحبنظران جهان را به خود جلب کرد و مردم را به سوی معنویت هدایت نمود. بازگرداندن مردم به سوی معنویت و ارزشهای انسانی از نتایج معنوی انقلاب اسلامی است. از دیگر نتایج این انقلاب، احیای احکام اسلام و دین، یعنی احیای اسلام ناب محمدی(ص) و قرآن کریم است و مردم احکام اسلامی را در زندگی اجتماعی و سیاسی خود به کار بردند.

آنان در سایه این احکام، نه تنها فرایض و عبادات خود را به انجام رسانیدند، بلکه برای حل مسائل سیاسی و اقتصادی خود، سعی و تلاش گسترده ای را شروع کردند. در عصر حاضر می توان گفت در نظام حکومتی ایران، فقه اسلامی رایج است. بر جهانیان آشکار شد که اسلام به عنوان یک نظام از لحاظ اداره امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قابل اجراست و این امر از اثرات انقلاب اسلامی است.

در کشور ایران قبل از حاکمیت اسلام واقعی و پیروزی انقلاب اسلامی، دین در جامعه و اجتماع جایگاهی نداشت، ولی انقلاب اسلامی جامعه را آگاه ساخت و مردم را با مذاهب و گرایش به علم و نیز اصلاح جامعه آشنا ساخت.

یکی دیگر از نتایج و دستاوردهای این انقلاب، این است که با هدایت و راهنمایی افراد عالم و عادل، جامعه اسلامی مبتنی بر وحی الهی به وجود آمد و انسان به واسطه آن توانست به تعلیم و تربیت صحیح دست یابد. در این نظام عملکرد رهبری بسیار حساس است. بنابراین رهبر بایستی از بهترین و برجسته ترین افراد جامعه باشد و کسانی که به این مقام می رسند، بایستی دارای ویژگی های خاص و ارزشمندی باشند.

در نظام جمهوری اسلامی ایران همین خصوصیت و ویژگی وجود دارد که ممتازترین شخصیت به مقام رهبری نائل می گردد. بدین ترتیب به رهبری شخصیتی اسلامشناس، عادل، دلسوز، شجاع و مؤمن حقیقی حکومتی تشکیل می شود که بدون توجه به منافع خود، جهت رسیدن به منافع ملی و کشوری و سعی و کوشش خود را به کار می بندد و هیچ گاه به خاطر منافع دیگران، به منافع ملی و کشوری زیان نمی رساند. به خاطر همین دستاوردهای معنوی انقلاب اسلامی است که در جای جای عالم اسلام، مسلمانان حق طلب و مظلوم با توکل و ایمان به خداوند متعال، آماده هر گونه ایثار و فداکاری می باشند.