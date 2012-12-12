  1. هنر
۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۶

در فیلم دیترویت/

فیلم تازه دنیرو رقیب آرگو شد

فیلم تازه دنیرو رقیب آرگو شد

فیلم "Silver Linings Playbook" یا هفت نامزدی در صدر فیلم های دریافت جایزه انجمن فیلم دیترویت قرار گفت و در رشته بهترین فیلم رقیب آرگو شد.

به گزارش خبرنگار مهر از آی . ام . دی. بی این فیلم توسط "دیوید او راسل" کارگردانی شده و "رابرت دنیرو" و "بردلی کوپر" در آن بازی کرده اند.

همچنین فیلم های "آرگو" و "غیر ممکن"، "صفر سیاه سی"، " این والتس را بگیر"  از دیگر نامزدهای دریافت های بهترین فیلم هستند.

 این در حالی است که آرگو تاکنون درخششی در جشنواره های مهم سینمایی به دست نیاورده و به نظر می‌رسد نامزدی بن افلک و فیلمش نوعی مانور تبلیغاتی برای آرگو در نزدیکی اسکار باشد.


فیلم راسل تاکنون در هفت جشنواره سینمایی موفق به دریافت جایزه شده و 13 نامزدی را نیز به دست آورده است.

کد مطلب 1764417

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