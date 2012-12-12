فیلم تازه دنیرو رقیب آرگو شد

به گزارش خبرنگار مهر از آی . ام . دی. بی این فیلم توسط "دیوید او راسل" کارگردانی شده و "رابرت دنیرو" و "بردلی کوپر" در آن بازی کرده اند.

همچنین فیلم های "آرگو" و "غیر ممکن"، "صفر سیاه سی"، " این والتس را بگیر" از دیگر نامزدهای دریافت های بهترین فیلم هستند.

این در حالی است که آرگو تاکنون درخششی در جشنواره های مهم سینمایی به دست نیاورده و به نظر می‌رسد نامزدی بن افلک و فیلمش نوعی مانور تبلیغاتی برای آرگو در نزدیکی اسکار باشد.



فیلم راسل تاکنون در هفت جشنواره سینمایی موفق به دریافت جایزه شده و 13 نامزدی را نیز به دست آورده است.