برخی فیلمهای اکران شده ارزشها را زیر سوال می برند/انتقاد از ترویج فساد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی پیش از ظهر چهارشنبه در آغاز درس خارج فقه در مسجد اعظم اظهار داشت: متاسفانه در کشور شاهدیم که آمار طلاق افزایش و میل به ازدواج کم می‌شود و در کنار آن تعداد زیادی همایش‌های بی‌فایده برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: باید به جای برگزاری همایش‌های بی فایده همایشی برای بررسی علل و عوامل افزایش فساد، کاهش ازدواج و افزایش طلاق برگزار شود و کارشناسان حوزه و دانشگاه چرایی آن را بررسی کنند.



استاد حوزه علمیه قم در ادامه با انتقاد از برخی فیلمهای پخش شده اخیر اظهار داشت: برخی فیلمها که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پخش می شود به فساد و افزایش طلاق در کشور دامن می زند و بدآموز است.



وزارت ارشاد مسئولیت سنگینی دارد



وی تاکید کرد: برخی از این فیلمها ارزشهای دفاع مقدس، چادر، بسیج و ... را زیر سئوال می‌برند و بد آموزی دارند و وزارت ارشاد مسئولیت سنگینی در این عرصه دارد.



آیت الله مکارم برخی فیلمها را موجب رواج بی بند و باری دانست و اظهار داشت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نهادی که مسئولیت آن ارشاد مردم به سمت اسلام است باید با حساسیت بیشتر این مسایل را دنبال کرده و از انتشار این گونه فیلم‌ها و کتب جلوگیری کند.



وی با اشاره به برخی عوامل رواج طلاق در جامعه اظهار داشت: برخی ارتباطات قبل از ازدواج از سوی زن و مرد ادامه می‌یابد که همین موضوع یکی از عوامل اصلی است و باید مراقبت کرد این کارها زیبنده جامعه اسلامی نیست.



این مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه در اسلام حب و بغض گروهی و براساس منافع فاقد ارزش است اضافه کرد: حب و بغضی مورد پسند اسلام است که براساس پایبندی افزاد به احکام اسلامی باشد و براساس ایات قرآن حتی اگر فردی والدینش دچار کفر شدند باید از آنان تبری بجوید.



حب و بغض در اسلام بر محور ارزش‌ هاست



وی با بیان اینکه حب و بغض در اسلام بر محور ارزش‌ هاست افزود: باید کسانی را که با اسلام دشمنی دارند دشمن بدانیم و کسانی را که محب اسلام هستند دوست بداریم و حب و بغض‌ها بر اساس منافع فردی و گروهی نباشد.



آیت الله مکارم شیرازی همچنین با اشاره به پیروزی جنگ هشت روزه آن را حادثه‌ای بزرگ دانست و گفت: نباید از کنار این موضوع به اسانی عبور کنیم و با برگزاری همایش‌هایی آن را بررسی کنیم.

