برخی فیلمهای اکران شده ارزشها را زیر سوال می برند/انتقاد از ترویج فساد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی پیش از ظهر چهارشنبه در آغاز درس خارج فقه در مسجد اعظم اظهار داشت: متاسفانه در کشور شاهدیم که آمار طلاق افزایش و میل به ازدواج کم میشود و در کنار آن تعداد زیادی همایشهای بیفایده برگزار میشود.
وی ادامه داد: باید به جای برگزاری همایشهای بی فایده همایشی برای بررسی علل و عوامل افزایش فساد، کاهش ازدواج و افزایش طلاق برگزار شود و کارشناسان حوزه و دانشگاه چرایی آن را بررسی کنند.
استاد حوزه علمیه قم در ادامه با انتقاد از برخی فیلمهای پخش شده اخیر اظهار داشت: برخی فیلمها که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پخش می شود به فساد و افزایش طلاق در کشور دامن می زند و بدآموز است.
وزارت ارشاد مسئولیت سنگینی دارد
وی تاکید کرد: برخی از این فیلمها ارزشهای دفاع مقدس، چادر، بسیج و ... را زیر سئوال میبرند و بد آموزی دارند و وزارت ارشاد مسئولیت سنگینی در این عرصه دارد.
آیت الله مکارم برخی فیلمها را موجب رواج بی بند و باری دانست و اظهار داشت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نهادی که مسئولیت آن ارشاد مردم به سمت اسلام است باید با حساسیت بیشتر این مسایل را دنبال کرده و از انتشار این گونه فیلمها و کتب جلوگیری کند.
وی با اشاره به برخی عوامل رواج طلاق در جامعه اظهار داشت: برخی ارتباطات قبل از ازدواج از سوی زن و مرد ادامه مییابد که همین موضوع یکی از عوامل اصلی است و باید مراقبت کرد این کارها زیبنده جامعه اسلامی نیست.
این مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه در اسلام حب و بغض گروهی و براساس منافع فاقد ارزش است اضافه کرد: حب و بغضی مورد پسند اسلام است که براساس پایبندی افزاد به احکام اسلامی باشد و براساس ایات قرآن حتی اگر فردی والدینش دچار کفر شدند باید از آنان تبری بجوید.
حب و بغض در اسلام بر محور ارزش هاست
وی با بیان اینکه حب و بغض در اسلام بر محور ارزش هاست افزود: باید کسانی را که با اسلام دشمنی دارند دشمن بدانیم و کسانی را که محب اسلام هستند دوست بداریم و حب و بغضها بر اساس منافع فردی و گروهی نباشد.
آیت الله مکارم شیرازی همچنین با اشاره به پیروزی جنگ هشت روزه آن را حادثهای بزرگ دانست و گفت: نباید از کنار این موضوع به اسانی عبور کنیم و با برگزاری همایشهایی آن را بررسی کنیم.
آیت الله مکارم شیرازی:
برخی فیلمهای اکران شده ارزشها را زیر سوال می برند/انتقاد از ترویج فساد
قم - خبرگزاری مهر: مرجع تقلید شیعیان جهان با انتقاد از صدور مجوز برای برخی فیلمها تأکید کرد: برخی فیلمهای اکران شده مروج فساد است و به افزایش طلاق دامن میزند.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی پیش از ظهر چهارشنبه در آغاز درس خارج فقه در مسجد اعظم اظهار داشت: متاسفانه در کشور شاهدیم که آمار طلاق افزایش و میل به ازدواج کم میشود و در کنار آن تعداد زیادی همایشهای بیفایده برگزار میشود.
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