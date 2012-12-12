وجود 40 خانه معلم در سطح استان فارس

به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش شهبازی صبح چهارشنبه در گردهمایی مدیران باشگاهها و درمانگاههای فرهنگیان کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از این تعداد سه مرکز رفاهی در شهر شیراز قرار دارد که دو مرکز فرهنگیان شهر شیراز دارای امکانات اسکان نیز است.

وی ادامه داد: در شهرستانهای جهرم، لار، کازرون، مرودشت، خرامه، فیروزآباد، فسا، استهبان نیز باشگاه فرهنگیان با امکانات اسکان وجود دارد.

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی کارکنان آموزش و پرورش فارس همچنین بیان کرد: به منظور خدمات رسانی بهداشتی درمانی به فرهنگیان چهار درمانگاه ویژه فرهنگیان نیزدر سطح استان فارس وجود دارد تا فرهنگیان با مراجعه به آنها بتوانند مسائل درمانی خود را راحت تر انجام دهند.

شهبازی یادآور شد: درمانگاههای فرهنگیان استان فارس در شهرستانهای شیراز، فسا، استهبان، مرودشت قرار دارند که افراد با مراجعه به آنها می توانند خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.