تظاهرات مردم آمریکا در میشیگان

به گزارش خبرگزاری مهر، معترضین در محل ساختمان مجلس میشیگان در شهر لنسینگ (مرکز این ایالت) دست به تظاهرات زدند. معترضین به قوانین جدید کاری و صنفی که روز سه شنبه به امضای فرماندار ایالت میشیگان رسید، شدیدا اعتراض داشتند.

معترضین در حال حرکت به سمت مجلس ایالتی میشیگان

تجمع معترضین در خارج ساختمان مجلس ایالتی میشیگان

"فرماندار اسنایدر ننگ بر تو"

هزاران عضو اتحادیه های کارگری از سرتاسر آمریکا در این تظاهرات شرکت داشتند

پلیس لنسینگ تظاهرات را به شدت تحت نظر داشت

معترضین بر این باورند رویایی آمریکایی (دستیابی به موفقیت با تلاش در آمریکا) در خطر است

مصدومیت یکی از معترضین در اثر استفاده پلیس از اسپری فلفل

دستگیری یکی از معترضین توسط پلیس میشیگان

تجمع معترضین در داخل ساختمان مجلس ایالتی میشیگان