دولت بدون نگاه سیاسی سهم مترو را بپردازد/ نظارت و استیضاح حق شورای شهر است

محمد دامادی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دولت موظف است در لایحه بودجه سال 91 سهمیه توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه مترو را در نظر گرفته و آن را به موقع پرداخت کند. حمل و نقل عمومی درون شهری اولویت اول دولت و مجلس است و باید در این زمینه فرهنگسازی لازم نیز انجام شود تا سفرهای غیرضرور با خودروهای شخصی حذف شود.

وی ادامه داد: ‌البته این امر نیازمند حمل و نقل عمومی ایمن و به روز است و اگر ناوگان حمل و نقل عمومی به روز نشود این موضوع خود می‌تواند به علت خرابی ناوگان عاملی برای ایجاد ترافیک شود. زمان جابجایی شهروندان توسط ناوگان حمل و نقل عمومی نیز مهم است و در صورتی که سهم این ناوگان پرداخت نشود نمی توان توقع داشت ناوگان حمل و نقل عمومی به روزی داشته باشیم.

به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس، مترو به دلیل اینکه از نظر زیست محیطی تایید شده و آلودگی نیز ندارد بهترین سیستم ناوگان حمل و نقل درون شهری است که باید بیشتر مرد حمایت دولت قرار گیرد.

این نماینده مجلس از دولتمردان خواست که هنگام کمک کردن به شهرداری‌ها به افراد حاضر در آن نگاه نکنند و بدون نگاه سیاسی سهم شهرداری‌ها را به موقع پرداخت کنند.

وی همچنین از مدیران شهری خواست با دولت همکاری بیشتری داشته باشند.

دامادی درباره اینکه اگر دولت بودجه‌های برای توسعه مترو در نظر نگیرد مجلس چه اقداماتی را انجام می‌دهد گفت:‌ باید با استفاده از ابزارهای قانونی ردیف بودجه‌های برای مترو در نظر می‌گیریم.

دخالتی در کار شوراهای شهر نداریم

وی با اشاره به این که مجلس هیچ دخالتی در امور اجرایی شوراهای شهر ندارد تاکید کرد: برگزاری انتخابات شورای شهر و نظارت بر آن بر عهده مجلس است اما حق استیضاح شهردار برای شورای شهر است و ما هیچ دخالتی در این رابطه نداریم.