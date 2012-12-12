هزینه سفر به عتبات 250 هزار تومان کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسن محمدی مدیر عامل شرکت شمسا اظهارداشت: با توجه به مشکلات ارزی و نوسانات ریالی با رایزنی هایی که با شرکت های عراقی طرف قرارداد شمسا و همچنین شناسایی و ایجاد تعامل با شرکت های جدیدعراقی ان شالله در ثبت نام های آینده هزینه های عتبات را تا 250 هزار تومان کاهش می دهیم.

وی خدمت به زائران اباعبدالله الحسین(ع) افتخاری غیر قابل وصف دانست و افزود: مجموعه شرکت شمسا به عنوان مجری برنامه های زیارتی جمهوری اسلامی ایران در عراق با آخرین رایزنی هایی که انجام داده است به دنبال کاهش چشمگیر هزینه های تحمیلی بر زائران عنوان کرد.

محمدی اظهارداشت: در بسیاری از این تعاملات شرکت ها و نهادهای عراقی طرف قرارداد، موافقت کردند در قبال پذیرایی از زائران ایرانی از خدمات فنی و تخصصی ساختمانی، بهداشتی، مهندسی همچنین اعزام زوّار عراقی به ایران به منظور مداوا و درمان از جمله برنامه های همکاری طرفین همکاری است.

مدیرعامل شمسا تصریح کرد: هموطنان باز هم منتظر اخبار خوب باشند.