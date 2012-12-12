به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی تقوی صبح چهارشنبه در گردهمایی مداحان شهرستان دامغان در محل اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان ضمن اشاره به این که اخلاق نیکو مهمترین عامل جذب انسان هاست و حسن خلق است که انسان را به کمال نهایی می رساند، خاطرنشان کرد: مهمترین عامل موفقیت پیامبر اکرم(ص) در صدر اسلام در جذب مردم به دین مبین اسلام همین حسن خلق ایشان بوده است.

وی با بیان اینکه اخلاق نیکو موجب مودت و دوستی است، تصریح کرد: پیامبر اسلام(ص) الگوی حسن خلق، انسانیت، مودت و محبت است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان با تاکید بر این که ما باید با تاٌسی از آن بزرگوار مبانی اخلاقی را در جامعه پایه گذاری کنیم عنوان کرد: مداحان نیز باید اختلافات را کنار گذاشته و با اخلاق نیک آموزه های دین را صحیح و درست در اختیار مردم قرار داده و آنچه در مصائب و مدائح اهل البیت(ع) معتبراست بیان کنند.

تقوی در پایان ابراز داشت: مداحان نباید هیچگونه هزینه مالی را در مراسم اهل بیت(ع) مشخص و از مردم مطالبه کنند این دور از شخصیت مداحان و ارزش و اعتبار مجالس اهل بیت(ع) است.