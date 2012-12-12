پیشنهاد تشکیل کمیسیون محیط زیست در مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی حیدرزاده با بیان این که بر اساس برنامه ده ساله مصوب هیأت وزیران در خصوص برنامه جامع کاهش آلودگی هوا، مسئولیتهایی که بر عهده مدیریت شهری تهران بوده انجام شده است گفت: یکی از این مسئولیتها گسترش و توسعه حمل و نقل عمومی از لحاظ کمی و کیفی بوده که در بحث اتوبوسرانی با گسترش سامانه اتوبوسهای تندرو و در بحث مترو با گسترش خطوط مترو این اتفاق افتاده است .
وی ادامه داد: یکی دیگر از مسئولیتها راهاندازی و تجهیز مراکز معاینه فنی خودرو بوده که در این زمینه نیز مدیریت شهری تهران پیشرو و پیشگام بوده و بر اساس برنامه و حتی فراتر از برنامه به تعهدات خویش عمل کرده است.
حیدرزاده تصریح کرد: البته در این میان مصوبه مجلس در خصوص 5 ساله شدن زمان معاینه فنی خودروها یک علامت سوال بزرگ است که هنوز برای کارشناسان و فعالان محیط زیست نیز پاسخ آن دقیقا روشن نشده و همین موضوع باعث شده حدود 70 درصد ظرفیت مراکز معاینه فنی خالی باشد.
وی اضافه کرد: متأسفانه در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها نگاه تخصصی به موضوعات نداریم و با وجود این که محیط زیست مهمترین موضوع هزاره سوم است، در مجلسمان کمیسیونی تحت عنوان محیط زیست نداریم.
رییس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: برای نمونه به دلیل عدم وجود کمیسیون محیط زیست در مجلس، موضوعی تخصصی مانند معاینه فنی برای انجام کارهای کارشناسی به کمیسیون کشاورزی ارجاع شده که به همین دلیل پیشنهاد میکنیم نسبت به تشکیل کمیسیون محیط زیست در مجلس شورای اسلامی اقدام شود.
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