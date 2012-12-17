تدوین شناسنامه اجتماعی در چند استان کشور

حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس برنامه ریزیهای انجام شده و با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصین اجتماعی ، مدتی است تدوین شناسنامه اجتماعی آغاز شده و در حال حاضر نیز علملیات تدوین در چند استان به اتمام رسیده است.

وی گفت: این شناسنامه در استانهای مختلف متفاوت است و براساس آسیبها و مشکلات موجود در استان تدوین می شود و درنهایت از اطلاعات موجود در جهت رفع مشکلات استفاده خواهد شد.

به گفته مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، در این شناسه اجتماعی شاخص هایی مانند خانواده، آموزش، وضعیت بهداشت ، جمعیت، آسیب‌های اجتماعی و ... در هر استان جمع آوری و به روز می شوند .

وی تاکید کرد: اعتبار مورد نیاز برای تدوین شناسنامه اجتماعی به حساب ادارات کل بهزیستی هر استان واریز شده است و این کار با همکاری استانداری‌ها و کارگروه اجتماعی هر استان انجام می شود.

موسوی اظهار داشت: در آینده ای نزدیک و به مرور این شناسه در تمامی استانهای کشور تدوین خواهد شد.