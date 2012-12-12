"یه عاشقانه ساده" با 14 سینما روی پرده آمد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم از امروز 22 آذر ماه در سینماهای استقلال، ایران، پردیس زندگی، ملت، اریکه ایرانیان، مرکزی، شکوفه، عصرجدید، ماندانا، فرهنگ، بهمن، موزه سینما، فلسطین و راگا روی پرده رفته است. همچنین از روز 25 آذر ماه در شهرهای مشهد، شیراز و تبریز اکران خواهد شد.
مهناز افشار، مصطفی زمانی، همایون ارشادی، فرهاد آییش، احمد مهرانفر، آتیلا پسیانی، امیرحسین رستمی، سارا بهرامی، هومن سلطانی، مهری سادات آلآقا، علی قربانزاده و مهراوه شریفینیا در "یه عاشقانه ساده" بازی کردهاند. این فیلم در سیامین جشنواره بینالمللی فیلم فجر نیز به نمایش در آمد.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: دو دوست قدیمی، از جوانی با هم عهد و پیمانی دارند. وصلت گندم دختر امان، با کرامت پسر صفر تقدیری نیست که گندم به آن تن دهد. او عشق خودش را میخواهد، سرنوشت خودش را میخواهد. عشق چیزی نیست که به عهد بیپرسش پایبند باشد. عاشقی ساده و سخت است. عاشقی حرف دلت است. گندم با بیست و چند سال سن، باید جلوی عهد و پیمان دو رفیق بایستد، که حرف دلش را نپرسیده بودند.
هم اکنون فصل سوم "قلب یخی" به کارگردانی مقدم در شبکه نمایش خانگی عرضه شدهاست. در این سریال هدیه تهرانی، مهران مدیری، علی قربانزاده، حسین یاری، رضا کیانیان، رضا عطاران و... بازی میکنند.
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