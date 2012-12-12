دانش آموزان حادثه دیده پیرانشهر تنفس عادی دارند/ درمان در ایران امکانپذیر است

رسول خضری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: تیم پزشکی جراحی پلاستیک از روز گذشته معاینات خود را روی دانش آموزان بستری شده در بیمارستان ارومیه و بیمارستان تبریز آغاز کرده اند.

وی افزود: در حال حاضر تمامی دانش آموزان تنفس عادی دارند و دستگاههای تنفس مصنوعی به هیچکدام از دانش آموزان وصل نیست.

خضری با بیان اینکه همچنان مراقبت از دانش آموزان باید ادامه یابد تا عفونت به ریه های آنها منتقل نشود، تصریح کرد: دانش آموزان بستری شده در بیمارستان ارومیه احتمالاً هفته آینده از بیمارستان مرخص می شوند، اما دانش آموزان بستری شده در بیمارستان تبریز همچنان تحت درمان تیم پزشکی هستند تا اتفاق ناگواری برای آنها نیافتد.

وی درباره اینکه آیا نیازی به اعزام دانش آموزان به خارج از کشور برای عمل جراحی است، گفت: تیم اعزامی جراحی پلاستیک پس از معاینات لازم اعلام کرده اند که نیازی به درمان آنها در خارج از کشور نیست و می توان عمل های جراحی پلاستیک را در ایران روی صورت آنها انجام داد.

مدرسه انقلاب اسلامی پیرانشهر صبح روز 15 آذر ماه امسال، به دلیل سرریز شدن نفت بخاری کلاس آتش گرفت که در نتیجه این حادثه سیران یگانی یکی از دانش آموزان این کلاس فوت کرد.