سوره مهر کتاب سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد را چاپ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «بیداری اسلامی؛ مبانی، زمینهها و پیامدهای ژئوپلیتیک» در 407 صفحه و با شمارگان 2500 نسخه و به بهای 13 هزار و 900 تومان آذر ماه سال جاری از سوی انتشارات سوره مهر روانه بازار کتاب شد.
این کتاب در هفت فصل به رشته تحریر درآمده است، شامل: تحلیل نظری بیداری اسلامی، مبانی فکری، معرفتی بیداری اسلامی، امواج بیداری اسلامی، کالبد شکافی بیداری اسلامی، مطالعه موردی بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمالآفریقا و بیداری اسلامی: اثرگذاریها، رویکردها و رقابتها و چشمانداز، روندها و چالشها.
چارچوب نظری این کتاب منطبق با نظریه انقلاب دینی و بیداری اسلامی است و در عین حال تلاش شده به شکل علمی به بحث جنبشهای اسلامی و هویتگرایی اسلامی و الگوپذیری آنها از انقلاب اسلامی ایران و نیز روند خیزشهای مردمی و انقلابها در خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته شود.
در این کتاب به ویژه به این موضوع اشاره شده که خیزشهای مردمی و اسلامی در جهان عرب از یک الگوی چند وجهی پیروی میکند. یعنی فقر، عدم توزیع عادلانه ثروت، نظامهای دیکتاتوری و سرسپرده به غرب و صهیونیسم و بیتوجهی به هنجارها و قوانین اسلامی در نظام سیاستورزی کشور تأثیر خود را بر خیزشهای اخیر گذاشته است.
همچنین در فصل پنجم این کتاب به مطالعه موردی بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا میپردازد. در این فصل تلاش شده است کشورهای انقلاب دیده و برخی کشورهای دارای پتانسیل انقلاب به صورت موردی مطالعه و ابعاد تحولات آنها تشریح شود.
در فصل ششم نیز به اثرگذاریها، رویکردها و رقابتهای بازیگران منطقهای و بینالمللی در فضای پس از بیداری اسلامی میپردازد و در فصل هفتم به چشمانداز، روندها و چالشهای بیداری اسلامی در منطقه اشاره شده که طی آن ابعاد مختلف تغییرات ژئوپلیتیک در منطقه و اثرگذاری آن بر چشمانداز و روندهای سیاسی ـ امنیتی منطقه و نیز چالشهای فراروی آن تشریح میشود.
طرح جلد کتاب «بیداری اسلامی؛ مبانی، زمینهها و پیامدهای ژئوپلیتیک» توسط حسام نراقی و مقدمه کتاب نیز به قلم مجتبی رحماندوست نوشته شده است.
از دیگر کتاب تألیفی علی اسماعیلی سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد میتوان به «دانش مدیریت» اشاره کرد که در سال 1385 منتشر شد.
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