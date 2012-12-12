مجلس از توضیحات غضنفری درباره توسعه متوازن استانها قانع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی توضیحاتی را در خصوص سوال موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد بیان داشت.

سوال ثروتی از وزیر صنعت و معدن در خصوص اجرای اصل 48 قانون اساسی و توسعه متوازن استان‌ها و اقداماتی بود که در این خصوص انجام شده است . وی همچنین دلیل عدم اجرای مصوبات سفرهای استانی دولت و عدم تخصیص تسهیلات برای طرح‌های صنعتی و معدنی را جویا شد.

بعد از توضیحات وزیر صنعت و معدن نماینده مردم بجنورد از توضیحات وی قانع نشد و در نهایت قانع شدن نمایندگان از توضیحات غضنفری در صحن مجلس به رای گذاشته شد که نمایندگان با 177 رای موافق، 33 رای مخالف و 10 رای ممتنع توضیحات وزیر صنعت را قانع کننده اعلام کردند.