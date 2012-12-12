نصب لوازم گازسوز غیراستاندارد در خودروها متوقف می شود

حسن بهرامی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از نصب مخازن و لوازم گازسوز کردن خودروها که فاقد نشان استاندارد باشند با قوت جلوگیری می کنیم.

وی گفت: مصرف گاز خارج از شبکه از اهمیت کمتری در این مورد برخوردار است وآنچه بسیار مهم است سلامتی و ایمنی سرنشینان این گونه خودروهاست که با استفاده از تجهیزات غیراستاندارد گازسوز کردن خودروها به شدت به خطر می افتد بنابراین وظیفه ما برخورد جدی و قانونی با اینگونه تخلفات است.

این مسئول گفت: باید از ورود کالاهای قاچاق به علت غیراستاندارد بودن جلوگیری شود.

وی افزود: کالای قاچاق نه تنها به اقتصاد کشور صدمه جدی وارد می کند بلکه به علت غیراستاندارد بودن به سلامت، ایمنی و بهداشت جامعه صدمات جبران ناپذیری وارد می کند و مضاف بر این در تضعیف تولید ملی نقش به سزایی دارد.