  1. عناوین کل
۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۲

در ایلام/

نصب لوازم گازسوز غیراستاندارد در خودروها متوقف می شود

نصب لوازم گازسوز غیراستاندارد در خودروها متوقف می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام گفت: با نصب لوازم گازسوز غیراستاندارد در خودروها برخورد می کنیم.

حسن بهرامی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از نصب مخازن و لوازم گازسوز کردن خودروها که فاقد نشان استاندارد باشند با قوت جلوگیری می کنیم.

وی گفت: مصرف گاز خارج از شبکه از اهمیت کمتری در این مورد برخوردار است وآنچه بسیار مهم است سلامتی و ایمنی سرنشینان این گونه خودروهاست که با استفاده از تجهیزات غیراستاندارد گازسوز کردن خودروها به شدت به خطر می افتد بنابراین وظیفه ما برخورد جدی و قانونی با اینگونه تخلفات است.

این مسئول گفت: باید از ورود کالاهای قاچاق به علت غیراستاندارد بودن جلوگیری شود.

وی افزود: کالای قاچاق نه تنها به اقتصاد کشور صدمه جدی وارد می کند بلکه به علت غیراستاندارد بودن به سلامت، ایمنی و بهداشت جامعه صدمات جبران ناپذیری وارد می کند و مضاف بر این در تضعیف تولید ملی نقش به سزایی دارد.

کد مطلب 1764480

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید