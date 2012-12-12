ادامه مراجعه تبریزی ها برای دریافت سهام عدالت/تنها مشمولان مراجعه کنند

فرض الله عبادالهی مسئول روابط عمومی سازمان اقتصاد و دارایی آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: از آن افرادی که قبلا فرم شناسایی سهام عدالت تکمیل کرده و برگه سهام عدالت نیز برای آنها صادر شده است، ولی تاکنون به هر علتی موفق به ثبت در سیستم کامپیوتری شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستان مربوطه نشده اند، درخواست می شود برای پیگیری به شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خویش مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: افرادی که تاکنون فرم شناسایی سهام عدالت تکمیل نکرده و یا آن دسته از مشمولان سهام عدالت که برگه سهام عدالت ممهور به مهر شرکت تعاونی سهام عدالت را دریافت نکرده اند، از مراجعه به دبیرخانه ستاد استانی سهام عدالت و یا شرکتهای تعاونی سهام عدالت جداً خودداری کنند.

مسئول روابط عمومی سازمان اقتصاد و دارایی استان تصریح کرد: مراجعات غیر مرتبط مردم به این سازمان باعث منحرف شدن کار می شود و از سوی دیگر مسئولان را از رسیدگی به افراد متقاضی سهام عدالت که از دریافت آن در این مدت جا مانده اند، باز می دارد.

عبادالهی همچنین در ادامه اظهار داشت: پیش بینی می شود اطلاعیه دیگری به احتمال زیاد در پایان سال جاری و یا اوایل سال آینده برای کارگران ساختمانی که پیش از این فرم سهام عدالت را تکمیل کرده اند، صادر شود.