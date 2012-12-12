80 هزار خانواده شهری کهگیلویه و بویراحمدی در طرح پزشک خانواده ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، لطف الله افروشته افزود: هدف از اجرای این طرح عدالت در نظام سلامت و کاهش هزینه های مردم، بهبود سیستم ارجاع، مستند سازی سوابق پزشکی مردم و کاهش هزینه های سلامتی است.

وی عدم راه اندازی سیستم نوبت دهی بیمارستان ها و کلینیک ها و عدم راه اندازی مرکز مشاوره و راهنمایی تلفنی بیماران را عامل کندی روند افتتاح طرح پزشک خانواده شهری در استان عنوان کرد.

افوشته افزود: به دلیل تسریع در تکمیل اطلاعات، سرشماری شهرهای استان به زودی آغاز و در سامانه ثبت خواهد شد.

نظارت و بازرسی بهداشتی، عامل مهم پیشگیری از شیوع بیماریهاست

کارشناس ارشد بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، گفت: با توجه به امکان انتقال مسمومیت های غذایی از مواد غذایی مراکز تهیه و توزیع غذا، نظارت و بازرسی های بهداشت محیط، عامل مهم پیشگیری از شیوع بیماری ها محسوب می شود.

مسعود احتشامی افزود: مدیریت و برنامه ریزی صحیح کنترل و پیشگیری از طغیان بیماری های قابل انتقال از غذا در سه مرحله انجام می شود.

وی بیان داشت: هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی، اطلاع رسانی، آموزش پیش بینی، تامین تجهیزات منابع و ابزار مورد نیاز نظارت و بازرسی های بهداشت محیطی، مستند سازی و گزارش دهی قبل از بروز طغیان، برای کنترل بیماریها موثر است.

احتشامی با اشاره به نقش حیاتی اطلاع رسانی در مقابله با طغیان بیماری ها، تصریح کرد: آموزش های عمومی، آموزش متصدیان و شاغلان مراکز و اماکن حساس، آگاه کردن اصحاب رسانه و آموزش کارکنان بهداشت محیط، نقش موثری در مدیریت صحیح مقابله با بیماری ها دارد.

1000 داوطلب گچسارانی آزمایش ایدز و هپاتیت انجام دادند

کارشناس سلامت مرکز بهداشت گچساران گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از یک هزار داوطلب، آزمایش ایدز و هپاتیت انجام داده اند.

ستار اسدپور با بیان اینکه نتایج به صورت محرمانه به داوطلبان آزمایش اعلام می شود، افزود: شبکه بهداشت و درمان گچساران با راه اندازی مرکز مشاوره زنان آسیب پذیر در این شهرستان، برای کنترل بیماری ایدز و هپاتیت اقدام کرده است.

وی بیان داشت: در این مرکز، زنان وابسته به مواد مخدر، بانوانی که همسرانشان در زندان به سر می برند و مبتلایان به ایدز و هپاتیت خدمات مشاوره دریافت کرده و در کلاس های آموزش هنرهای دستی نیز شرکت می کنند.

اسد پور برگزاری کلاس های آموزش ایدز و هپاتیت، ویژه کارکنان صنعت نفت گچساران و دانشجویان دانشگاه های آزاد و پیام نور، را از دیگر اقدامات شبکه بهداشت و درمان گچساران برای مقابله با بیماری ایدز عنوان کرد.

کاهش هزینه دفع زباله با احداث کارخانجات کود کمپوست

کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد، گفت: احداث کارخانجات تهیه کود کمپوست، علاوه بر سودآوری، موجب کاهش هزینه دفع مواد زائد می شود.

عادل غلامی افزود: ایجاد اشتغال، عدم استفاده از کودهای شیمیایی در تقویت زمین های کشاورزی و جلوگیری از واردات کودهای شیمیایی به کشور، مزایای دیگر کارخانجات تولید کود کمپوست است.

وی بیان داشت: در ایران بیش از 70درصد مواد زائد را مواد آلی تشکیل می دهند که 70تا 80درصد این ترکیبات تجزیه پذیر هستند.

این کارشناس بهداشت محیط با بیان اینکه مواد زائد جامد شهری شامل تمام مواد زائد حاصل از فعالیتهای انسان است، اظهار داشت: زباله های شهری در کشورهای مختلف دنیا بر اساس بافت فرهنگی، در زمینه منابع، فواید، خواص فیزیکی و شیمیایی، تنوع بسیاری دارند.

غلامی تصریح کرد: بیشترین مقدار مواد زائد جامد، در بخش خانگی و تجاری تولید می شود که در صورت عدم مدیریت صحیح، آلودگی های زیست محیطی و بیماری را به دنبال دارد.

آمار ابتلا به ایدز از راه تزریق فرآورده های خونی به صفر رسیده است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تزریق فرآورده های خونی ناسالم را در گذشته نخستین عامل ابتلای قربانیان بیماری ایدز عنوان کرد و گفت: هم اکنون، آمار ابتلا به ایدز از راه تزریق فرآورده های خونی به صفر رسیده است.

حسام الدین نبوی زاده افزود: این بیماری ابتدا با تزریق خون و فرآورده های خونی آلوده که غالبا وارداتی بودند، در کشور شناخته شد و در موج دوم، معتادان تزریقی بیشترین آمار مبتلایان را به خود اختصاص داد، اما در حال حاضر خطر افزایش مبتلایان به ایدز از راه تماس های جنسی پرخطر به عنوان موج سوم مطرح است.

وی بیان داشت: تدوین برنامه استراتژیک مبارزه با ایدز به صورت بومی در این استان ضروری است.

نبوی زاده افزود: با شفافیت در طرح مسائل آموزشی و تغییر نگاه منفی به مبتلایان، کنترل بیماری ایدز آسان تر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج راه اندازی مراکز مشاوره بیماری های رفتاری با خدمات رایگان، آموزش مربیان بهداشتی، آموزش های دانشگاهی، فعالیت تیم های پزشک خانواده در روستاها، پخش تیزرهای تلویزیونی و توزیع پوستر، را برای کنترل و پیشگیری از بیماری ایدز ضروری دانست.