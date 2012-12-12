"آلفردو کاسیمیرو" در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیمش در جام حذفی با نیروی زمینی تصریح کرد: ما با تمام قوا و برای پیروزی برابر حریفمان به تهران می‌آییم. با شکست نیروی زمینی ضمن صعود به مرحله بعد، از نظر روحی و روانی به شرایط ایده آل بر خواهیم گشت و این برای آینده ما خوب خواهد بود.

وی افزود: یک پیروزی می‌تواند به ما کمک زیادی کند. جام حذفی فرصتی است تا علاوه بر جبران نتایج لیگ، در ادامه کار روند صعودی به دست بیاوریم.

سرمربی صنعت نفت همچنین در خصوص استعفای خلیل صالحی مدیرعامل این باشگاه تاکید کرد: وقتی این خبر را شنیدم واقعا متاسف شدم. صالحی بدترین زمان ممکن از صنعت نفت رفت چون در فصل نقل و انتقالات هستیم و با رفتن او کارمان برای جذب بازیکن به مشکل خواهد خورد.

کاسیمیرو در پایان گفت: البته من اجازه نمی‌دهم مشکلات خارجی روی عملکرد بازیکنان تاثیر بگذارد. برای صنعت نفت شخص مهم نیست. مهم سربلندی تیم است که امیدوارم در مسابقات آینده به این هدف برسیم.

تیم فوتبال صنعت نفت روز جمعه در چارچوب مرحله یک شانزدهم جام حذفی در تهران میهمان نیروی زمینی است. تیم نفت پنجشنبه شب به تهران می‌آید.